Incendio en las sierras de Minas afecta más de 280 hectáreas

La Dirección Nacional de Bomberos continúa trabajando intensamente en el combate a un incendio forestal que afecta la zona serrana de la ciudad de Minas. Al lunes 29 de diciembre, el fuego ha consumido 283 hectáreas, extendiéndose desde el Cerro La Coronilla hasta el Cerro Verdún.
Estado actual: "Activo pero no fuera de control"
A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades técnicos de Bomberos han llevado tranquilidad a la población al precisar que el incendio se encuentra en una fase "activa", pero bajo vigilancia técnica.
"Desde el punto de vista técnico no estamos frente a un incendio fuera de control. Se encuentra dentro de fajas cortafuego previamente planificadas para garantizar su eficacia", explicaron desde el comando de operaciones.
Factores climáticos y desafíos
El incendio, que se originó el pasado viernes 26, ha sido alimentado por una combinación crítica de factores:
-
Altas temperaturas y baja humedad: El calor intenso del verano uruguayo reseca los pastizales.
Vientos persistentes: Han dificultado las tareas de extinción y provocado variaciones en la intensidad de los focos.
Topografía compleja: La zona de cerros presenta accesos difíciles para el despliegue de maquinaria pesada.
El combustible principal del siniestro es vegetación nativa y pastizales (combustible fino y medio), lo que genera una rápida propagación superficial.
Coordinación y prevención
El operativo cuenta con un despliegue permanente de recursos humanos y materiales en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Intendencia de Lavalleja. Durante las últimas horas, los equipos trabajaron en el enfriamiento de perímetros durante la noche para reducir la intensidad de los focos antes del pico de calor diurno.
Hasta el momento, no existe riesgo inmediato para viviendas ni centros poblados. Sin embargo, Bomberos mantiene una vigilancia constante y tareas preventivas en los bordes de la zona afectada.
Recomendaciones a la población
Las autoridades exhortan a los ciudadanos a actuar con responsabilidad:
-
Evitar la zona: No acercarse al lugar para no obstaculizar el trabajo de emergencia.
No exponerse: Evitar situaciones de riesgo sin equipo de protección personal.
Prevención total: Extremar medidas para evitar nuevos focos en otros puntos del departamento.
"La planificación, la preparación y el trabajo coordinado son las claves para garantizar que el incendio se mantenga dentro de las líneas de control establecidas", concluyeron desde Bomberos.