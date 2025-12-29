Incendio en las sierras de Minas afecta más de 280 hectáreas

Factores climáticos y desafíos

El incendio, que se originó el pasado viernes 26, ha sido alimentado por una combinación crítica de factores:

Altas temperaturas y baja humedad: El calor intenso del verano uruguayo reseca los pastizales.

Vientos persistentes: Han dificultado las tareas de extinción y provocado variaciones en la intensidad de los focos.

Topografía compleja: La zona de cerros presenta accesos difíciles para el despliegue de maquinaria pesada.

El combustible principal del siniestro es vegetación nativa y pastizales (combustible fino y medio), lo que genera una rápida propagación superficial.

Coordinación y prevención

El operativo cuenta con un despliegue permanente de recursos humanos y materiales en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Intendencia de Lavalleja. Durante las últimas horas, los equipos trabajaron en el enfriamiento de perímetros durante la noche para reducir la intensidad de los focos antes del pico de calor diurno.

Hasta el momento, no existe riesgo inmediato para viviendas ni centros poblados. Sin embargo, Bomberos mantiene una vigilancia constante y tareas preventivas en los bordes de la zona afectada.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a actuar con responsabilidad:

Evitar la zona: No acercarse al lugar para no obstaculizar el trabajo de emergencia.

No exponerse: Evitar situaciones de riesgo sin equipo de protección personal.

Prevención total: Extremar medidas para evitar nuevos focos en otros puntos del departamento.

"La planificación, la preparación y el trabajo coordinado son las claves para garantizar que el incendio se mantenga dentro de las líneas de control establecidas", concluyeron desde Bomberos.