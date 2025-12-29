Hallan cuerpo de la niña, hija de un ciudadano uruguayo, en el naufragio en Indonesia

Apoyo de Cancillería y tareas de rescate

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó este domingo que la Cancillería uruguaya está brindando asistencia al padre de dos de los niños, quien ya viajó hacia la zona del naufragio para seguir de cerca las tareas de búsqueda.

En total, siete personas fueron rescatadas con vida: dos turistas españolas y cinco ciudadanos indonesios, entre ellos el capitán de la embarcación, tres tripulantes y un guía turístico. En las primeras horas del operativo, la madre de los menores y una de las hijas lograron ser evacuadas, según indicó Fathur Rahman, coordinador de la misión de búsqueda y rescate, en un comunicado difundido por la agencia AFP.

Mal tiempo y condiciones extremas

Las autoridades informaron que los equipos de rescate hallaron restos de la embarcación en un radio de cinco millas náuticas alrededor del lugar del accidente. La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las fuertes olas, que alcanzaron hasta tres metros de altura.

“Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial”, explicó Stephanus Risdiyanto, jefe de la autoridad portuaria local, a la agencia estatal Antara. Debido a las condiciones meteorológicas extremas, la isla de Padar permaneció cerrada a los turistas durante el sábado.

Indonesia, un archipiélago de unas 17.000 islas, registra con frecuencia accidentes marítimos, generalmente vinculados al mal tiempo y a deficiencias en las normas de seguridad.