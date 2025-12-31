Hacete socio para acceder a este contenido

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Incendio en Solymar dejó a una familia con seis niños sin hogar en la previa de año nuevo

El fuego consumió por completo la vivienda, ubicada en Solymar Sur. No hubo heridos, pero perdieron todas sus pertenencias y solicitan colaboración urgente.

Incendio en Solymar dejó a una familia con seis niños sin hogar antes de las fiestas y piden solidaridad.

Un incendio de importantes dimensiones ocurrido en la mañana de este lunes en Solymar dejó a una familia integrada por seis niños y dos adultos sin vivienda.No se registraron personas heridas, pero las llamas destruyeron por completo la casa. El siniestro se desató mientras el padre se encontraba trabajando y la madre había salido rumbo al médico con los niños.

El incendio ocurrió mientras la familia no estaba en la vivienda

El padre contó que fue alertado por un familiar y que, al llegar al lugar, los bomberos ya estaban actuando. “Desde lejos ya se veía el humo, pero nunca pensé que era mi casa”, relató.

Por su parte, la madre explicó que intentaron sofocar el fuego, pero el avance de las llamas fue muy rápido. “No hay heridos, pero hoy no tenemos dónde pasar la noche”, señaló.

Pedido de ayuda urgente

La familia perdió todas sus pertenencias y quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta. Aunque recibieron algunas donaciones iniciales, necesitan colaboración urgente, tanto de artículos básicos como de un lugar transitorio donde alojarse.

Quienes puedan colaborar con ropa, alimentos, materiales de construcción u otro tipo de asistencia pueden comunicarse directamente a los teléfonos 092 142 731 o 095 597 570.

