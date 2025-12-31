Un incendio de importantes dimensiones ocurrido en la mañana de este lunes en Solymar dejó a una familia integrada por seis niños y dos adultos sin vivienda.No se registraron personas heridas, pero las llamas destruyeron por completo la casa. El siniestro se desató mientras el padre se encontraba trabajando y la madre había salido rumbo al médico con los niños.
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
Incendio en Solymar dejó a una familia con seis niños sin hogar en la previa de año nuevo
El fuego consumió por completo la vivienda, ubicada en Solymar Sur. No hubo heridos, pero perdieron todas sus pertenencias y solicitan colaboración urgente.