Incendio en Solymar dejó a una familia con seis niños sin hogar en la previa de año nuevo

El padre contó que fue alertado por un familiar y que, al llegar al lugar, los bomberos ya estaban actuando. “Desde lejos ya se veía el humo, pero nunca pensé que era mi casa”, relató.

Por su parte, la madre explicó que intentaron sofocar el fuego, pero el avance de las llamas fue muy rápido. “No hay heridos, pero hoy no tenemos dónde pasar la noche”, señaló.

Pedido de ayuda urgente

La familia perdió todas sus pertenencias y quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta. Aunque recibieron algunas donaciones iniciales, necesitan colaboración urgente, tanto de artículos básicos como de un lugar transitorio donde alojarse.

Quienes puedan colaborar con ropa, alimentos, materiales de construcción u otro tipo de asistencia pueden comunicarse directamente a los teléfonos 092 142 731 o 095 597 570.