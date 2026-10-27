Defendiendo la dignidad: canciller de Cuba tilda de "circo" intervención de EEUU en la ONU

"Sobre la base del artículo 71 de la Reglamento de la Asamblea General, le solicito que llame al orden al representante permanente de los Estados Unidos, que no solo miente de manera grosera y prepotente, falta a la dignidad de esta Asamblea y de los estados miembros", reclamó desde su lugar en el plenario el jefe de la delegación de cubana.

Presiones contra Cuba

Rodríguez Parrilla lo acusó de que "ejerce presiones y ofende la dignidad del pueblo y el Gobierno de Cuba".

"Señor Waltz usted miente otra vez, le deseo un mejor desempeño en sus futuros cargos políticos; su desempeño en el Consejo de Seguridad Nacional y las Naciones Unidas ha sido pobre", concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.

"El gobierno de EEUU miente de forma grosera y permanente en la Asamblea General de ONU. Su representante permanente en ONU, con su prepotencia y soberbia, olvida que se encuentra en ONU (…) Sus declaraciones de hoy forman parte del circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos", escribió el canciller en la red social X.

Rodríguez forzó este martes una suspensión momentánea de la sesión de la Asamblea General al interrumpir la intervención del representante estadounidense ante la ONU para exigirle que dejara de mentir.

En ese contexto, el canciller afirmó en X que el Gobierno estadounidense, "con sus burdas mentiras", realizó un "nuevo intento desesperado" de justificar la agresión económica y el cerco energético contra Cuba.

"No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", subrayó.

EEUU acusa

Durante su intervención ante la Asamblea General, Waltz criticó a altos dirigentes cubanos, a quienes acusó de acumular riquezas mientras la población de la isla enfrenta apagones y dificultades económicas.

El canciller cubano rechazó esas acusaciones e insistió en que Waltz miente y utiliza la Asamblea General de la ONU para abordar asuntos ajenos al debate sobre el proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo estadounidense contra el país caribeño.

Desde 1992, Cuba presenta anualmente ante la Asamblea General un proyecto de resolución para exigir el levantamiento del bloqueo, que ha recibido de forma reiterada el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU.

EEUU e Israel han votado en contra de la resolución en casi todas las ocasiones.

La excepción fue en 2016, cuando ambos países se abstuvieron, en medio del acercamiento diplomático impulsado por los entonces presidentes Barack Obama (2009-2017) y Raúl Castro (2008-2018).

Durante la sesión de este martes, representantes de más de 10 países intervinieron ante la Asamblea General para pronunciarse sobre el bloqueo estadounidense contra Cuba.

La votación del proyecto de resolución que exige su levantamiento está prevista para este miércoles.

Más tensiones

A comienzos de este año, las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron tras la operación militar estadounidense en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, lo que afectó el abastecimiento de combustible a la isla.

Según denuncia La Habana, la escasez de combustible ha provocado prolongados apagones y afectado sectores esenciales como el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

(En base a Sputnik y Prensa Latina)