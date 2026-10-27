Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Proyecto Ikové | denuncia | delitos sexuales

Proyecto de ley

Proyecto Ikové reclama que delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles

"Cuando una persona llega a poder reconocer lo que vivió, a poder ponerlo en palabras y quiere ir a hacer la denuncia hoy en día, la respuesta que obtiene es que ese delito ya prescribió", explicaron desde Proyecto Ikové.

Delegación de Proyecto Ikové en el Parlamento.&nbsp;

Delegación de Proyecto Ikové en el Parlamento. 

 Difusión
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El colectivo Proyecto Ikové defendió este martes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado la aprobación de una ley que establezca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Las voceras del colectivo, Carolina Ferrari y Victoria Marichal, señalaron que los plazos legales vigentes constituyen una barrera para el acceso a la justicia, porque muchas víctimas necesitan tiempo para reconocer la violencia sufrida, ponerla en palabras y decidir denunciar. También participó de la instancia Evangelina Sánchez, otra integrante del colectivo.

Un delito rodeado por un "silenciamiento estructural"

Durante una rueda de prensa posterior a la comparecencia, una de las integrantes explicó que el objetivo de la instancia fue defender la necesidad de que los delitos sexuales contra menores de edad no tengan un plazo de prescripción.

La representante sostuvo que la violencia sexual presenta características específicas que deben ser consideradas por el sistema de justicia. En ese sentido, afirmó que se trata de un delito rodeado por un "silenciamiento estructural" que dificulta que las víctimas puedan denunciar lo ocurrido.

"Los plazos que corren hoy no son los plazos que necesitan las víctimas y las sobrevivientes para poder hacer la denuncia", expresó.

La integrante de Ikové describió las dificultades que enfrentan quienes, después de un proceso personal, logran reconocer la violencia que vivieron y encuentran la disposición para recurrir a la Justicia. Según planteó, en esos casos la respuesta puede ser que el delito ya prescribió.

"Cuando una persona llega a poder reconocer lo que vivió, a poder ponerlo en palabras y quiere ir a hacer la denuncia hoy en día, la respuesta que obtiene es que ese delito ya prescribió", señaló.

Necesidad de modificar el régimen vigente

Para el colectivo, esa situación evidencia la necesidad de modificar el régimen vigente y adecuarlo a los tiempos que pueden requerir las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. La propuesta busca que la posibilidad de denunciar no quede determinada por plazos que, según sostienen, no contemplan las particularidades traumáticas de estos delitos.

"Nosotras apostamos a que se apruebe este proyecto de ley para que las generaciones que vienen para adelante, para el futuro, tengan la posibilidad de acceder a la justicia cuando lo necesiten, en función de su recorrido personal y en función de la especificidad traumática que tiene este delito y no en función de unos plazos que hoy en día no representan la realidad de víctimas y sobrevivientes", expresaron.

Proyecto Ikové es un colectivo autoconvocado integrado por sobrevivientes, víctimas y personas aliadas a la temática de las violencias sexuales en Uruguay. Su trabajo se organiza en torno a tres ejes: la prevención, la reparación y el acceso a la justicia.

Temas

Te puede interesar