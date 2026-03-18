Inestabilidad climática: advierten por fuertes tormentas el próximo sábado

Durante la jornada de hoy miércoles, el país se encuentra bajo la influencia de vientos del sector sureste que, según los registros de Windguru, alcanzan rachas de hasta 50 km/h en la franja costera. Esta situación genera un alivio térmico necesario, situando las máximas en el sur por debajo de los 25°C, mientras que en el norte la nubosidad persistente y algunas lluvias aisladas marcan el fin del bloqueo atmosférico cálido.