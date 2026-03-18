Inestabilidad climática: advierten por fuertes tormentas el próximo sábado

Tras una semana de calor, el escenario meteorológico en Uruguay experimenta un giro radical. La combinación de los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio MetSul y los modelos de Windguru confirman el ingreso de una masa de aire más fresca que desplazará la inestabilidad hacia el norte, estabilizando las condiciones pero con un marcado descenso de temperatura.
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Durante la jornada de hoy miércoles, el país se encuentra bajo la influencia de vientos del sector sureste que, según los registros de Windguru, alcanzan rachas de hasta 50 km/h en la franja costera. Esta situación genera un alivio térmico necesario, situando las máximas en el sur por debajo de los 25°C, mientras que en el norte la nubosidad persistente y algunas lluvias aisladas marcan el fin del bloqueo atmosférico cálido.
MetSul destaca que este cambio de masa de aire es el preludio de un jueves mucho más estable y despejado, aunque con mañanas frescas que recordarán la proximidad del otoño. Se espera que las mínimas en el interior del país desciendan hasta los 14°C, una cifra significativamente menor a las registradas en días previos.
Tormentas y lluvias para el sábado
No obstante, los expertos advierten que este respiro será breve. Inumet y los modelos de previsión a mediano plazo señalan que, tras un viernes con temperaturas nuevamente en ascenso, el próximo sábado se desarrollará un nuevo sistema de tormentas que afectará principalmente el litoral oeste y el sur del país, consolidando así el patrón de variabilidad típico de la transición estacional.