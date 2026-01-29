Inestabilidad y descenso térmico marcarán el cierre de enero en Uruguay

El territorio uruguayo atraviesa una transición meteorológica tras el reciente periodo de altas temperaturas. Según el análisis de los principales modelos predictivos y las fuentes oficiales, para los últimos días de enero se espera una dinámica de inestabilidad moderada seguida de un alivio térmico en gran parte del país.
El análisis de las fuentes principales
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha señalado que una masa de aire húmeda e inestable continúa afectando la región. Para el resto de la jornada de este jueves y el viernes 30 de enero, se prevé la formación de tormentas aisladas, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en las zonas costeras y el sur del país.
Por su parte, la agencia brasileña Metsul coincide en que el avance de un frente frío de débil actividad provocará un descenso en las temperaturas máximas, que se estabilizarán en el entorno de los 27°C y 28°C. Metsul destaca que, aunque se presenten nubes, no se espera un evento de precipitaciones generalizadas o severas para los próximos tres días, sino más bien chaparrones puntuales.
Desde la perspectiva de Windguru, herramienta clave para la navegación y actividades al aire libre, los modelos muestran un predominio de vientos constantes del sector Este y Sureste. Se anticipa que la intensidad del viento se mantenga entre los 18 y 35 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca durante la noche y las primeras horas de la mañana.
Evolución para los próximos días
Para el viernes 30, se espera un cielo mayormente nuboso con mejoras temporarias. La inestabilidad será más notoria en el norte y el este del país.
Hacia el fin de semana (31 de enero y 1 de febrero), el panorama es mucho más alentador para el turismo y la recreación. Se proyecta un cielo despejado o algo nuboso, con temperaturas mínimas que podrían bajar hasta los 17°C en el interior, proporcionando un respiro tras las noches tropicales de la semana pasada. Las máximas no superarán los 29°C en la capital, aunque el norte podría registrar valores ligeramente superiores.
Nota de seguridad: Se recomienda a los ciudadanos y turistas mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos de corto plazo emitidos por Inumet, especialmente si planean realizar actividades náuticas o acampar en zonas bajas.