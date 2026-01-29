Inestabilidad y descenso térmico marcarán el cierre de enero en Uruguay

Desde la perspectiva de Windguru, herramienta clave para la navegación y actividades al aire libre, los modelos muestran un predominio de vientos constantes del sector Este y Sureste. Se anticipa que la intensidad del viento se mantenga entre los 18 y 35 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Evolución para los próximos días

Para el viernes 30, se espera un cielo mayormente nuboso con mejoras temporarias. La inestabilidad será más notoria en el norte y el este del país.

Hacia el fin de semana (31 de enero y 1 de febrero), el panorama es mucho más alentador para el turismo y la recreación. Se proyecta un cielo despejado o algo nuboso, con temperaturas mínimas que podrían bajar hasta los 17°C en el interior, proporcionando un respiro tras las noches tropicales de la semana pasada. Las máximas no superarán los 29°C en la capital, aunque el norte podría registrar valores ligeramente superiores.

Nota de seguridad: Se recomienda a los ciudadanos y turistas mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos de corto plazo emitidos por Inumet, especialmente si planean realizar actividades náuticas o acampar en zonas bajas.