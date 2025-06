Informe sobre gastos en publicidad oficial

Siguiendo con el desarrollo del análisis, el director de Observacom ofrece los siguientes datos:

" Los 5 principales anunciantes públicos ejecutaron casi el 84% del total de gasto estatal en publicidad en el periodo (BROU, ANTEL, Ministerio Turismo, UTE y BSE, en ese orden).

El gasto en publicidad oficial se duplicó en las empresas públicas entre 2020 (pandemia) y 2024 , pero en los restantes organismos públicos nacionales (administración central y organismos art220) incluso se redujo ligeramente .

Comparando 2024 (último año Lacalle) con 2019 (último año Vázquez) hubo un significativo aumento en dólares del gasto en empresas públicas : 54%, con picos de 76% (BROU) y 72% (UTE) en algunas de ellas. Y menos, si se toma en cuenta a los organismos de la administración central y el art220: -33%. Vale decir que las EP representan casi el 80% del total de gasto en publicidad.

Dentro del periodo Lacalle Pou, apenas se incrementó el gasto de publicidad oficial en el año electoral de 2024 respecto a los dos años anteriores (2022 - 2023).

Más gasto público: a la cifra del rubro específico de "publicidad y propaganda" (U$S 22,7 millones en 2024) hay que sumar que sólo ese año el Estado gastó otros U$S 8 millones en "impresiones, reproducciones y encuadernaciones" , también usados como propaganda o promoción, aunque no en medios.

El gasto de publicidad de ANTEL, aunque importante en términos absolutos, en 2024 representó apenas el 0,56% de su facturación anual (U$S 1.170 millones)".

Medios de Prensa

En el estudio de en donde se invierte el estudio señala que: "¿Cuánta publicidad (estatal y privada) se difunde por TV en Uruguay? ¿Y en Internet? ¿Cómo le va a la radio y la prensa?

- Internet llega al primer lugar como destino de la inversión publicitaria de Uruguay en 2024.

- La TV es desplazada al 2° lugar, pero sigue recibiendo importante volumen de $$$$$.

- La radio y la prensa siguen abajo, pero estables en los últimos 4 años".

Debate parlamentario

El diputado Juan Martín Jorge presentó proyecto de ley sobre el tema.

El estudio de Gómez pretende aportar al debate parlamentario. La propuesta fue presentada a la Comisión de constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.