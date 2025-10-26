INIA y CTM Salto Grande unen esfuerzos para prevenir plaga que amenaza la citricultura

Cítricos y empleo

Actualmente, la citricultura genera más de 20.000 empleos directos, exporta por alrededor de U$S 80 millones anuales y ha recibido inversiones que superan los 150 millones de dólares en la última década. Su impacto social y económico explica la urgencia con la que el Estado y las instituciones científicas actúan frente a esta amenaza.

El convenio, que destina U$S 50.000 a la campaña de sensibilización, busca que la ciudadanía conozca los síntomas del HLB, su gravedad y las medidas de prevención. Se exhortará especialmente a evitar el traslado de plantas cítricas entre departamentos y a reportar cualquier sospecha de infección.

El presidente del INIA, Miguel Sierra, destacó la importancia de “combinar ciencia, sector empresarial y políticas públicas” para enfrentar los desafíos del agro. Subrayó que la coordinación territorial y el trabajo en red son esenciales para fortalecer la competitividad nacional. “Los problemas debemos abordarlos con conocimiento y cooperación”, señaló.

Relevancia de la campaña

Desde la CTM, Gonzalo Casaravilla resaltó el liderazgo técnico del INIA y la relevancia de unir capacidades locales en torno a una causa común. En la ceremonia también participaron representantes del MGAP y de la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (Upefruy).

La directora regional del INIA Salto Grande, Mariana Espino, recordó que el HLB fue detectado por primera vez en Uruguay en enero de 2023 y que, desde entonces, se trabaja intensamente en su control biológico mediante productos selectivos y la cría de avispas que actúan como enemigos naturales del insecto vector.

Con este acuerdo, el Estado reafirma su compromiso con la investigación aplicada, la prevención sanitaria y la descentralización científica, pilares fundamentales para proteger la producción y el empleo en todo el territorio nacional.