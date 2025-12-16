El programa de verano Mar al Alcance, que gestiona la Intendencia de Canelones, comenzará a funcionar el martes 23 de diciembre. Según la comuna canaria, la iniciativa busca asegurar el disfrute del mar para todas las personas con discapacidad y adultos mayores".
verano inclusivo
Inicia nueva temporada del programa Mar al alcance: ¿en qué bajadas funcionará?
Mar al Alcance es una propuesta de la Intendencia de Canelones que busca acercar al mar a personas en situación de discapacidad y adultos mayores.