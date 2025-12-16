Inicia nueva temporada del programa Mar al alcance: ¿en qué bajadas funcionará?

Funcionamiento de Mar al alcance

El programa Mar al alcance funcionará en la Bajada 25 de Solymar, la Bajada Árbol de Judía en Atlántida y la Bajada Accesible frente al Hotel Vista en La Floresta.

En Solymar será los miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas, en Atlántida los martes y jueves de de 8:00 a 12:00 horas, y en La Floresta los miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 horas.

IDesde la comuna también informaron que fuera de los horarios en los que se encuentren los promotores, las sillas anfibias estarán disponibles para el uso de las personas que lo necesiten.

"En Solymar quedará en el parador La Dorada; en Atlántida, en el parador de la Bajada Árbol de Judea; y en La Floresta, quedará en el Hotel Vista. Para todos los casos, solo se necesita solicitar en el lugar el uso de la silla", detallaron.