Sociedad Mar al Alcance | Intendencia de Canelones | discapacidad

verano inclusivo

Mar al Alcance es una propuesta de la Intendencia de Canelones que busca acercar al mar a personas en situación de discapacidad y adultos mayores.

Inicia nueva temporada del programa Mar al alcance: ¿en qué bajadas funcionará?

 Foto: Intendencia de Canelones
Por Redacción Caras y Caretas

El programa de verano Mar al Alcance, que gestiona la Intendencia de Canelones, comenzará a funcionar el martes 23 de diciembre. Según la comuna canaria, la iniciativa busca asegurar el disfrute del mar para todas las personas con discapacidad y adultos mayores".

Para cumplir con su objetivo, el programa utiliza sillas anfibias y moviliza personal capacitado que asiste a las personas para ingresar al agua, así como para realizar actividades recreativas y deportivas.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Área de Discapacidad —liderada por Martín Nieves— y la Dirección General de Deportes. Según informaron desde estas áres, las bajadas contarán con promotores deportivos y profesores de educación física, que asistirán a las personas mayores o con discapacidad. Atlántida y Solymar tendrán cuatro promotores, mientras que La Floresta contará con dos.

Funcionamiento de Mar al alcance

El programa Mar al alcance funcionará en la Bajada 25 de Solymar, la Bajada Árbol de Judía en Atlántida y la Bajada Accesible frente al Hotel Vista en La Floresta.

En Solymar será los miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas, en Atlántida los martes y jueves de de 8:00 a 12:00 horas, y en La Floresta los miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 horas.

IDesde la comuna también informaron que fuera de los horarios en los que se encuentren los promotores, las sillas anfibias estarán disponibles para el uso de las personas que lo necesiten.

"En Solymar quedará en el parador La Dorada; en Atlántida, en el parador de la Bajada Árbol de Judea; y en La Floresta, quedará en el Hotel Vista. Para todos los casos, solo se necesita solicitar en el lugar el uso de la silla", detallaron.

