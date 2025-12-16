Muerte de Nacho Suárez: nueva fiscal perició el Campeón del Siglo e investiga presunto encubrimiento

Luego asumió Sandra Fleitas por poco tiempo hasta que fue enrocada -con Porteiro- por una decisión de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Finalmente, el pasado viernes 12 de diciembre, la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno realizó inspecciones oculares en el CDS y "aseguró" la escena del violento episodio que hasta ahora nunca se había preservado.

88fe61_098981b1d4934637b0661619ae82a750~mv2

Allí constataron que la reja perimetral (que tenía las púas que a la postre resultaron mortales para el joven) fue retirada por el Club Atlético Peñarol sin avisarle al fiscal, que en ese momento era Leonardo Morales. Según apuntó el abogado de la familia de Suárez, Rodrigo Rey, eso debió hacerse con previa autorización de la Fiscalía, pero eso no se cumplió.

Además, el equipo de Porteiro realizó un estudio de planimetría y un registro científico de la zona; diligencias técnicas que se deberían haber hecho inmediatamente después de un hecho grave como una muerte violenta, pero el exfiscal Morales nunca hizo nada al respecto.

La nueva fiscal parece tener otra intención con el caso que su antecesor -que fue objeto de varias denuncias por omisión e irregularidades por parte de Rey que inclusive llegaron a la órbita internacional-. En poco tiempo, Porteiro se entrevistó con funcionarios del club y recabó 25 nombres de personas para interrogar, además de realizar una recorrida por todos los puestos del estadio de Peñarol.

El "primer movimiento firme" de la investigación por parte de la Fiscalía era algo muy esperado por la familia y los amigos de Nacho Suárez.

El Dr. Rey sostiene que este giro podría ayudar a identificar un posible "encubrimiento" por parte de las autoridades del club.

Peñarol por Nacho

Interior responsabilizó a Peñarol por colocar las puntas mortales en el portón del CDS

En setiembre de este año, el Ministerio del Interior responsabilizó a Peñarol por la muerte a Nacho Suárez y por "no colaborar" con la Policía.

Esta categórica acusación de la cartera surgió como respuesta de la denuncia civil que le hizo al Ministerio del Interior el Dr. Marcelo Frioni -en representación de la familia de Nacho Suárez-. La demanda busca un resarcimiento económico a los familiares del hincha (asesinado según ellos y varios testigos).

Frioni entiende que hubo responsabilidad de los funcionarios del Ministerio del Interior (de la caballería de la Guardia Republicana) en la aplicación de una fuerza bruta sobre el posteriormente fallecido y en la no aplicación de protocolos cuando se lo descolgó de la reja punta de lanza en la que quedó incrustado y le causó las heridas que llevaron a la muerte del joven.

Como respuesta a esta denuncia en la Justicia civil, Interior citó en garantía a Peñarol y a la empresa de seguridad Fagrem, encargada de la seguridad privada del CDS, a quienes considera responsables por los hechos que llevaron a la muerte de Suárez.

Mediante un escrito elaborado por la Dra. France Bettina Puchalvert -en representación del Ministerio del Interior-, la cartera afirma que la empresa de seguridad fue “elegida por el Club Atlético Peñarol para prestar ‘todas’ las funciones de seguridad” que se le habían confiado, de entre todas las propuestas. “Cabe destacar que las empresas de seguridad privada son contratadas justamente porque la obligación de los organizadores del evento nunca queda relegada con la participación de la Policía”, indica el documento.

Respecto a Peñarol, el ministerio “cree que si esta sede entiende que existe algún tipo de responsabilidad por el lamentable insuceso, es claro que no pueden existir dudas de que el Club Atlético Peñarol será el gran responsable por ello”.

"El Club Atlético Peñarol es claramente responsable (tanto objetivo como subjetivo)”, sostiene el alegato presentado por la cartera.

Las fotos de la autopsia que aparecieron 23 meses después

Por otra parte, el Ministerio del Interior deberá explicar por qué la Policía Científica guardó por más de veintitrés meses las fotos de la autopsia.

El 7 de noviembre de 2024, el director del Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Bernardo Legnani, quien había recibido una denuncia por la inacción del fiscal Morales y el ocultamiento de pruebas por parte de la Policía, envió dos cartas: a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Elena Martínez, y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para ponerlas al tanto sobre la ausencia de las imágenes de la autopsia del cuerpo de Nacho Suárez en la carpeta investigativa.

Tras la presión recibida por Ferrero por parte de los ministros de la SCJ, por arte de magia, un agente de la Policía Científica incorporó a la carpeta investigativa las fotos de la autopsia, una evidencia fundamental para esclarecer la causa de la muerte de Nacho Suárez.

"La falta de este respaldo fotográfico es alarmante dado que el procedimiento de reconstrucción fotográfica de la herida es fundamental para una adecuada valoración de la evidencia testimonial, y sustentar así la muerte brutalmente violenta por la fuerza policial desmedida que se ejerció sobre el joven", expresaban las misivas enviadas por el INDDHH a las accedió Caras y Caretas.

Caamepa

Muerte violenta y "brutalidad" policial

Las 14 imágenes del cuerpo son “muy concluyentes” y “muestran la brutalidad de la actuación policial”, dijo el Dr. Rey.

“El tipo de herida determina el tipo de conducta”, argumentó el defensor, en referencia al "desgarramiento del escroto al pecho" de más de 20 cm, producido tras incrustarse una púa de la reja de un portón perimetral del estadio.

El informe presentado el 14 de mayo de 2023 por el Instituto Técnico Forense de la Morgue Judicial de Pando, determinó que la causa de la muerte de Nacho fue un “shock hipovolémico producto de una herida punzante en escroto y abdomen”.

"Las imágenes son muy claras al reflejar la maniobra de tracción, de ejercicio desmedido y desproporcionado de fuerza física por parte de los policías”, apuntó el abogado. Uno de ellos directamente se “colgó” y “apalancó” del cuerpo de Nacho, “profundizando el desgarramiento" inicial, figuró. “Nadie puede autoinfligirse esa herida”, aseveró Rey.

Nacho sometido y enganchado Dos policías someten y tironean a Nacho sobre las púas del portón.

Asuntos Internos

“Sospechamos que esas imágenes fueron de alguna manera celosamente resguardadas”, explicó Rey, quien pidió una ampliación de la denuncia para que se investiguen “posibles delitos de encubrimiento”, puesto que entiende que existió una "omisión" de la Policía como auxiliar de la investigación de Fiscalía para que estas imágenes no hayan aparecido en tiempo y forma.

Sostiene que esta situación deberá ser investigada seriamente por la dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, ya que “cuando hay responsabilidad de funcionarios públicos en eventos delictivos, hay que ser muy riguroso con las investigaciones, investigar muy bien a los investigadores”, advirtió. En este caso, en referencia a los investigadores de la Zona Operacional III que recolectaron los elementos probatorios incorporados en primera instancia a la carpeta de la causa.

“Se preocuparon mucho por la foto de las petacas (por las que le negaron el ingreso a Nacho y le anularon la entrada) pero no se preocuparon por la foto del cuerpo desmembrado de quien fue víctima de una maniobra policial, a mi juicio dolosa”, dijo el abogado.

Rey también pedirá que se cite al exdirector de Seguridad en el Deporte, comisario Álvaro García, “para que ofrezca un informe detallado y circunstanciado, que hasta ahora no fue producido, del operativo de esa tarde”, detalló el abogado.

fgr_10 (3) Álvaro García, ex titular de la Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior.

La cuestionada investigación del fiscal Leonardo Morales

La defensa ejercida desde 2024 por los abogados de la familia Suárez Gularte advirtió un cúmulo de irregularidades y calificó de “decepcionante” la investigación del fiscal Morales, dado que “no cumplió con estándares diligentes”. Entre otras cosas, Rey cuestionó que los policías “nunca fueron llamados a ratificar sus declaraciones en Fiscalía, nunca fueron sometidos a un contrainterrogatorio”.

Tampoco fueron llamados los trabajadores de la seguridad contratados por Peñarol que presenciaron los hechos de cerca y, recién un año después, la defensa pudo incorporar varios testimonios que contradicen la versión policial y concuerdan en que el accionar de los uniformados fue determinante en la muerte de Nacho.

Los abogados señalaron que la carpeta de la investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno solo contaba con algunos elementos aportados en primera instancia por los investigadores de la Zona Operacional III.

Por ese motivo, la defensa de la familia de Nacho reclamó por todas las vías administrativas disponibles que se incorporen pruebas documentales, como las grabaciones de las GoPro que portaban los policías y los guardias de seguridad, así como el registro de todas las cámaras del estadio que enfocaron el lugar del hecho.

La versión de la Policía se desvanece

En las declaraciones al departamento de investigaciones de la Zona III de la Policía, el principal efectivo involucrado (J.S.) y dos guardias de seguridad privada que presenciaron todo el hecho a pocos metros, omitieron lo ocurrido durante el primer minuto, en el que Nacho es tironeado, golpeado, asfixiado entre los efectivos que lo alcanzan justo cuando el joven estaba a punto de sortear el portón y pasar al playón interior de la tribuna donde lo esperaban dos guardias privados.

El primer policía en intervenir, de iniciales J.S., al pedido de que narre pormenorizadamente los hechos, relató que vio a un joven trepando la reja del portón y le da la voz de alto, a la cual “hace caso omiso”, declaró el uniformado. Luego dice que lo ve subir el portón y, al acercarse, éste “queda enganchado” en la reja. Al acercarse otra vez, el joven le “manifiesta que se había enganchado de los pinchos de la reja”.

A continuación, indica que le prestó asistencia, “intentando sostenerlo” hasta que llega el compañero C.M. a “ayudar”, y luego se acercan más policías y logran bajar a Nacho. Sin embargo, R.B., guardia de seguridad de la empresa Fagrem, encargado de la tribuna Cataldi, que había visto a Nacho ser retirado de la puerta E, manifestó que luego lo vio escalando el portón y ve cuando “se le acerca un policía de la Guardia Republicana del grupo Hipo (caballería) e intenta impedirlo, sujetando al muchacho”.

whatsapp-image-2023-05-13-at-185125jpeg Después del violento procedimiento, bajan a Nacho ya desvanecido.

R.B. Detalló que el joven “igual logra cruzar una de sus piernas para el otro lado de la reja y, cuando quiere cruzar la otra, no lo logra, dado que el policía lo sujetaba”, precisó el guardia de la empresa Fagrem.

Acerca de lo declarado por los policías sobre que Nacho ya estaba incrustado y ellos solo intentaron bajarlo, Rey señaló que el cuerpo debería tener una sola perforación, que es la del impacto provocado por el propio peso de su cuerpo, sin embargo, la herida tiene una trayectoria que indica que el joven fue “traccionado” y es “incompatible" con "las maniobras de asistencia” que alegan haber practicado.

En ese sentido, además del apalancamiento que profundizó el desgarro inicial (a la postre mortal), el abogado manifestó que es “visualmente indiscutible” que Nacho tiene heridas en el pecho y la cabeza, y que “esas heridas son fruto de los golpes que recibió mientras estaba incrustado en la verja de la tribuna Cataldi".

La gravedad de las heridas coincide con las filmaciones disponibles del hecho —que fueron publicadas por Caras y Caretas— y con decenas de testimonios de hinchas que señalaron el innecesario, violento y desmedido proceder policial. Para Rey, las imágenes de la autopsia comprueban que se trató de un homicidio y la Fiscalía debería imputar por este delito a dos policías de la Guardia Republicana.