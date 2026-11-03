Policía y Fuerzas Armadas montan centro unificado de monitoreo para la seguridad del papa

Todos los recursos de la Policía al servicio del papa

El director de Policía Nacional, José Azambuya, aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”, y destacó el uso de cámaras de videovigilancia, drones, aviación policial y lo que llamó “escudos digitales en la frontera”.

Azambuya detalló que el plan de seguridad para la visita del papa consta de cuatro fases, de las cuales ya se cumplieron dos y la tercera está en ejecución. Comentó que de forma directa estarán trabajando en este operativo 5.000 policías, pero que todas las unidades de la Policía Nacional y todas las Direcciones y dependencias están “indirectamente relacionadas y a disposición”.

Al respecto dijo que por estas horas se está en la fase “de alerta”, con efectivos de la Policía “ya desplegados” en zonas clave.

A esto se sumarán entre 1.000 y 1.700 efectivos de la Fuerzas Armadas desplegados directamente en el operativo en coordinación con la Policía, informó Mario Moreira, Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa.