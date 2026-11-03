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Sociedad Policía | papa | operativo

Controles por aire, mar y tierra

Policía y Fuerzas Armadas montan centro unificado de monitoreo para la seguridad del papa

El director de Policía Nacional, José Azambuya, aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”.

Autoridades de la Policía y las FFAA en conferencia de prensa.&nbsp;

Autoridades de la Policía y las FFAA en conferencia de prensa. 

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Por Redacción Caras y Caretas

Jerarcas de la Policía Nacional, en conjunto con oficiales de las Fuerzas Armadas, presentaron este martes 3 de noviembre, en una conferencia de prensa, el operativo especial de seguridad planificado con motivo de la visita del papa León XIV a Uruguay desde este viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 8.

Por aire, mar y tierra

El operativo de seguridad será coordinado desde un centro de monitoreo y control conjunto, en dependencias del Ministerio del Interior, con la participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional).

Las autoridades informaron que el operativo de seguridad será en conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con cinco niveles de control, por aire, mar y tierra, a lo que se suma un plan de ciberdefensa global y un operativo sanitario para el caso de que se necesario atender situaciones de emergencia durante los eventos previstos, o en caso de un problema de salud del sumo pontífice.

Todos los recursos de la Policía al servicio del papa

El director de Policía Nacional, José Azambuya, aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”, y destacó el uso de cámaras de videovigilancia, drones, aviación policial y lo que llamó “escudos digitales en la frontera”.

Azambuya detalló que el plan de seguridad para la visita del papa consta de cuatro fases, de las cuales ya se cumplieron dos y la tercera está en ejecución. Comentó que de forma directa estarán trabajando en este operativo 5.000 policías, pero que todas las unidades de la Policía Nacional y todas las Direcciones y dependencias están “indirectamente relacionadas y a disposición”.

Al respecto dijo que por estas horas se está en la fase “de alerta”, con efectivos de la Policía “ya desplegados” en zonas clave.

A esto se sumarán entre 1.000 y 1.700 efectivos de la Fuerzas Armadas desplegados directamente en el operativo en coordinación con la Policía, informó Mario Moreira, Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa.

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