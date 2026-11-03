Jerarcas de la Policía Nacional, en conjunto con oficiales de las Fuerzas Armadas, presentaron este martes 3 de noviembre, en una conferencia de prensa, el operativo especial de seguridad planificado con motivo de la visita del papa León XIV a Uruguay desde este viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 8.
Controles por aire, mar y tierra
Policía y Fuerzas Armadas montan centro unificado de monitoreo para la seguridad del papa
El director de Policía Nacional, José Azambuya, aseguró que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos están al servicio de la visita del papa”.