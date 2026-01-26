Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Solidaridad |

Hermandad y solidaridad

Cincuenta uruguayos viajaron a Cuba en una misión de apoyo y compromiso solidario

Cincuenta uruguayos viajaron a Cuba con insumos médicos y donaciones. Una brigada solidaria que apoya al pueblo cubano y su sistema de salud.

Uruguayos rumbo a Cuba.

 Prensa Latina
El contingente integra la brigada sudamericana de solidaridad “Fidel Castro”, que busca mitigar los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos. La delegación, compuesta por estudiantes, trabajadores y jubilados, salió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco llevando consigo el aporte de una amplia red de organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana

La campaña de recaudación fue impulsada por la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana y contó con la participación de ciudadanos de todo el país. Entre las iniciativas solidarias se destacaron la venta de bonos durante conciertos del trovador Silvio Rodríguez, actividades en la Marcha de la Diversidad y múltiples eventos realizados en los últimos meses.

Lucía Moderneli, estudiante de sociología de la Universidad de la República, expresó a Prensa Latina que el viaje representa “un sueño político y familiar”, y subrayó la intención de “devolver el internacionalismo de Cuba y su cooperación con el mundo”. En ese sentido, recordó que más de 130 mil uruguayos recuperaron la vista gracias a la Operación Milagro, implementada por médicos cubanos durante 17 años en Uruguay.

Solidaridad

Mariana Capurro, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión de la Juventud Comunista, resaltó la movilización solidaria de diversos sectores de la sociedad uruguaya, incluyendo sindicatos, comités de base del Frente Amplio y organizaciones como Crysol, integrada por expresos políticos.

La brigada fue despedida por el ministro consejero de la embajada de Cuba en Uruguay, Orestes Hernández, quien afirmó que la iniciativa envía un mensaje claro: “Cuba no está sola”, en un contexto de creciente agresividad contra el país caribeño.

