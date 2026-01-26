Cincuenta uruguayos viajaron a Cuba en una misión de apoyo y compromiso solidario

Cincuenta ciudadanos uruguayos partieron este domingo rumbo a Cuba con una carga humanitaria que incluye insumos médicos, medicamentos y un fondo cercano a los 17 mil dólares, en una nueva muestra de la histórica solidaridad del pueblo uruguayo con la isla caribeña.
