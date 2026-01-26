Cincuenta uruguayos viajaron a Cuba en una misión de apoyo y compromiso solidario

Lucía Moderneli, estudiante de sociología de la Universidad de la República, expresó a Prensa Latina que el viaje representa “un sueño político y familiar”, y subrayó la intención de “devolver el internacionalismo de Cuba y su cooperación con el mundo”. En ese sentido, recordó que más de 130 mil uruguayos recuperaron la vista gracias a la Operación Milagro, implementada por médicos cubanos durante 17 años en Uruguay.

Solidaridad

Mariana Capurro, responsable de Relaciones Internacionales de la Unión de la Juventud Comunista, resaltó la movilización solidaria de diversos sectores de la sociedad uruguaya, incluyendo sindicatos, comités de base del Frente Amplio y organizaciones como Crysol, integrada por expresos políticos.

La brigada fue despedida por el ministro consejero de la embajada de Cuba en Uruguay, Orestes Hernández, quien afirmó que la iniciativa envía un mensaje claro: “Cuba no está sola”, en un contexto de creciente agresividad contra el país caribeño.