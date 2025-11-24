Intento de rapiña en el Cerro terminó con dos muertos.

Un intento de rapiña en la zona de la rambla del Cerro terminó en tragedia luego de que se desatara un tiroteo que dejó como saldo dos muertos. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes cuando delincuentes abordaron a cuatro personas que estaban en un auto con el objetivo de robarles el vehículo y sus pertenencias.
Uno de los ocupantes del auto-un policia que se encontraba vestido de civil- intentó desactivar el robo, lo que dio lugar a un intercambio de disparos con uno de los atacantes.
Dos muertos y dos heridos
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a la prensa que el agente fue asesinado en el enfrentamiento. No obstante, en su defensa y la de sus acompañantes, logró disparar e impactar a uno de los asaltantes, un adolescente que falleció en el lugar de los hechos.
También resultó gravemente herido el hermano del policía, quien fue rápidamente trasladado a un centro asistencial. Del mismo modo, el otro joven que participó en la rapiña también sufrió lesiones y fue derivado para recibir atención médica.
En la escena del crimen, personal de la Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajaron intensamente, incautando varias vainas y tres armas de fuego, entre ellas la perteneciente al funcionario fallecido.
La Fiscalía especializada en Homicidios se hizo cargo de la investigación para esclarecer los detalles de este violento suceso.