Sociedad tormentas fuertes | ciclón | sábado

´Se viene un ciclón

Inumet advierte tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado

Inumet advirtió acerca de un ciclón extra-tropical que comienza a formarse sobre la Provincia de Buenos Aires y avanzará hacia nuestro territorio el sábado.

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió este viernes por un ciclón extra-tropical que comienza a formarse sobre la Provincia de Buenos Aires. En su avance hacia el este, nuestro territorio comenzará a ser afectado por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este, indica Inumet.

Las tormentas fuertes y muy fuertes se registrarán desde la tarde del sábado 11 y hasta la madrugada del domingo 12.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

En el resto de las zonas se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad.

Durante el domingo se espera que las condiciones del tiempo mejoren gradualmente , con un marcado descenso de temperaturas (principalmente en la zona sur) y estará ventoso en las zonas costeras.

Inumet sugiere a la población estar atentos a los pronósticos que actualizará en las próximas horas.

