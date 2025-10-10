El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió este viernes por un ciclón extra-tropical que comienza a formarse sobre la Provincia de Buenos Aires. En su avance hacia el este, nuestro territorio comenzará a ser afectado por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este, indica Inumet.
´Se viene un ciclón
Inumet advierte tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado
