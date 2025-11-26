El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), fuente oficial de pronóstico, ha emitido una actualización sobre las condiciones climáticas que afectarán al país en los próximos días, marcadas por el mantenimiento de altas temperaturas seguido de una fase de inestabilidad con la probable formación de tormentas aisladas.
Lo bueno dura poco
Inumet anuncia cambios: calor persistente cede con el ingreso de tormentas para el final de la semana
Desde Inumet estiman que los riesgos de inestabilidad podrán tener lugar en la tarde del día jueves.