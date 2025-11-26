Hacete socio para acceder a este contenido

Inumet | pronóstico |

Lo bueno dura poco

Inumet anuncia cambios: calor persistente cede con el ingreso de tormentas para el final de la semana

Desde Inumet estiman que los riesgos de inestabilidad podrán tener lugar en la tarde del día jueves.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), fuente oficial de pronóstico, ha emitido una actualización sobre las condiciones climáticas que afectarán al país en los próximos días, marcadas por el mantenimiento de altas temperaturas seguido de una fase de inestabilidad con la probable formación de tormentas aisladas.

Para la jornada de hoy, miércoles 26 de noviembre, se espera que el tiempo se mantenga estable en la mayor parte del territorio, particularmente en el área metropolitana de Montevideo, donde predominará el cielo claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde y noche. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 16°C, con máximas que alcanzarán los 30°C. Se pronostican vientos del sector Este que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h durante la tarde.

Jueves con aumento de temperatura y riesgo de inestabilidad

El ascenso de la temperatura se consolidará mañana, jueves 27 de noviembre, cuando la máxima pronosticada se eleve hasta los 32°C en la capital, con la mínima manteniéndose en los 16°C. La mañana presentará un cielo algo nuboso a nuboso con vientos del Noreste que amainarán progresivamente. Sin embargo, será la tarde y noche del jueves cuando el patrón cambie: se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, y una probable formación de tormentas aisladas, anticipando el quiebre de la ola de calor.

Descenso térmico y mantenimiento de las precipitaciones el viernes

El viernes 28 de noviembre estará caracterizado por un marcado descenso térmico. La temperatura máxima caerá significativamente hasta los 25°C, con la mínima estable en 16°C. El día comenzará con un cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto, donde se mantiene la probabilidad de formación de tormentas aisladas durante la mañana. Durante la tarde y noche, el viento rotará al sector Sureste con rachas que podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h, mientras el cielo permanecerá entre algo nuboso y nuboso.

