Inumet anuncia cambios: calor persistente cede con el ingreso de tormentas para el final de la semana

Jueves con aumento de temperatura y riesgo de inestabilidad

El ascenso de la temperatura se consolidará mañana, jueves 27 de noviembre, cuando la máxima pronosticada se eleve hasta los 32°C en la capital, con la mínima manteniéndose en los 16°C. La mañana presentará un cielo algo nuboso a nuboso con vientos del Noreste que amainarán progresivamente. Sin embargo, será la tarde y noche del jueves cuando el patrón cambie: se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, y una probable formación de tormentas aisladas, anticipando el quiebre de la ola de calor.