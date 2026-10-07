Inumet extendió alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en la tarde del miércoles

Principales localidades Alerta Naranja:

Canelones (Todo el departamento), Colonia (Todo el departamento), Durazno : Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí. Flores(Todo el departamento), Florida(Todo el departamento), Lavalleja : Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario. Maldonado : Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo. Montevideo (Todo el departamento), Paysandú : Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Esperanza, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir. Río Negro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young. San José (Todo el departamento), Soriano(Todo el departamento), Tacuarembó : Paso de los Toros y Rincón del Bonete. Treinta y Tres : Cerro Chato y Valentines.

Principales localidades Alerta Amarilla:

Artigas : Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.Cerro Largo : Esperanza.Durazno : Blanquillo y La Paloma.Lavalleja : Aramendía, Colón, Mariscala, Pirarajá y Zapicán.Maldonado : Aiguá, Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, Los Talas, Maldonado, Manantiales, Parque Medina, Punta del Este y San Carlos.Paysandú : Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.Tacuarembó : Achar, Arerungua, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Piedra Sola, San Gregorio de Polanco y Tambores.Treinta y Tres : Maria Albina y Santa Clara de Olimar.

Advertencia previa

Inumet adviertió por tormentas muy fuertes y puntualmente severas para el jueves 8. La advertencia de Inumet empieza a regir en la tarde del miércoles 7 para el litoral oeste, y pronostica los acumulados de lluvia más importantes en el norte y este