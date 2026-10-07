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Sociedad tormentas | naranja | Amarilla

Saquen los paraguas

Inumet extendió alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en la tarde del miércoles

La alerta naranja de Inumet rige para todo el territorio de los departamentos de Montevideo, Colonia, Flores, San José, Soriano, y parte de Canelones, Durazno, Paysandú, Florida, Rio Negro y Tacuarembó.

Inumet emitió alerta naranja y amarilla por tormentas

Inumet emitió alerta naranja y amarilla por tormentas

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó una advertencia meteorológica de color Naranja que abarca todo el territorio de los departamentos de Montevideo, Colonia, Flores, San José, Soriano, Florida y Canelones, y parte de Durazno, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rio Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres. "El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas", advirtieron.

Las tormentas "podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica" señala el informe. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es del 75% y comenzó a regir a partir de las 17 horas del miércoles 7, y será actualizada a las 20 horas.

Por otro lado Inumet emitió una alerta Amarilla para el mismo período de tiempo por tormentas puntualmente fuertes que afectará parte de los departamentos de Artigas, Durazno, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Salto, Tacuarembó, y Treinta y Tres. "El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", apuntaron. La probabilidad de ocurrencia es de entre 50% y 75%.

Principales localidades Alerta Naranja:

Canelones (Todo el departamento), Colonia (Todo el departamento), Durazno : Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí. Flores(Todo el departamento), Florida(Todo el departamento), Lavalleja : Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario. Maldonado : Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo. Montevideo (Todo el departamento), Paysandú : Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Esperanza, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir. Río Negro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young. San José (Todo el departamento), Soriano(Todo el departamento), Tacuarembó : Paso de los Toros y Rincón del Bonete. Treinta y Tres : Cerro Chato y Valentines.

Principales localidades Alerta Amarilla:

Artigas : Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.Cerro Largo : Esperanza.Durazno : Blanquillo y La Paloma.Lavalleja : Aramendía, Colón, Mariscala, Pirarajá y Zapicán.Maldonado : Aiguá, Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, Los Talas, Maldonado, Manantiales, Parque Medina, Punta del Este y San Carlos.Paysandú : Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.Tacuarembó : Achar, Arerungua, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Piedra Sola, San Gregorio de Polanco y Tambores.Treinta y Tres : Maria Albina y Santa Clara de Olimar.

Advertencia previa

Inumet adviertió por tormentas muy fuertes y puntualmente severas para el jueves 8. La advertencia de Inumet empieza a regir en la tarde del miércoles 7 para el litoral oeste, y pronostica los acumulados de lluvia más importantes en el norte y este

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