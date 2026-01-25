Investigan presunto caso de triple abuso sexual en una playa de La Pedrera

Las víctimas son una niña de 12 años y dos adolescentes, una de ellas de 14. Tras realizar la denuncia, fueron atendidas en el hospital de Rocha acompañadas por sus padres y posteriormente trasladadas al departamento de Maldonado para ser evaluadas por un médico forense.

Fiscalía de Rocha investiga el caso

En el caso tomó intervención la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género, que trabaja en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Durante la mañana del sábado, efectivos policiales realizaron diversas actuaciones para avanzar en la investigación y lograron ubicar a dos adolescentes, cuya posible participación en los hechos está siendo analizada.

Además, se continúa la búsqueda de un joven mayor de edad que también estaría vinculado a la denuncia. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Las autoridades mantienen la reserva correspondiente al tratarse de menores de edad y un caso sensible, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.