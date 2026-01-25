Investigan presunto caso de triple abuso sexual en una playa de La Pedrera

La Policía de Rocha investiga un presunto caso de triple abuso sexual denunciado por tres adolescentes, que habría ocurrido en la madrugada de este sábado en una playa del balneario La Pedrera. El hecho es analizado por la Fiscalía de la ciudad de Rocha, que se encuentra en una etapa primaria de la investigación.
Grave denuncia
