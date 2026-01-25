Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad abuso sexual | La Pedrera | Rocha

Grave denuncia

Investigan presunto caso de triple abuso sexual en una playa de La Pedrera

La Policía de Rocha y la Fiscalía departamental trabajan en un presunto caso de abuso sexual denunciado por tres adolescentes, ocurrido en la madrugada del sábado en La Pedrera.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Policía de Rocha investiga un presunto caso de triple abuso sexual denunciado por tres adolescentes, que habría ocurrido en la madrugada de este sábado en una playa del balneario La Pedrera. El hecho es analizado por la Fiscalía de la ciudad de Rocha, que se encuentra en una etapa primaria de la investigación.

Según información policial, las denunciantes señalaron como presuntos responsables a otros tres jóvenes, dos de ellos menores de edad y uno mayor. De acuerdo con la denuncia, los involucrados serían residentes de La Paloma y de la ciudad de Rocha.

El episodio habría tenido lugar en la zona de la Playa del Barco, luego de que las adolescentes asistieran a un local nocturno en La Pedrera. Según la denuncia, al amanecer se dirigieron a la playa junto a tres jóvenes, momento en el que se habrían producido los hechos denunciados.

Las víctimas son una niña de 12 años y dos adolescentes, una de ellas de 14. Tras realizar la denuncia, fueron atendidas en el hospital de Rocha acompañadas por sus padres y posteriormente trasladadas al departamento de Maldonado para ser evaluadas por un médico forense.

Fiscalía de Rocha investiga el caso

En el caso tomó intervención la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género, que trabaja en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Durante la mañana del sábado, efectivos policiales realizaron diversas actuaciones para avanzar en la investigación y lograron ubicar a dos adolescentes, cuya posible participación en los hechos está siendo analizada.

Además, se continúa la búsqueda de un joven mayor de edad que también estaría vinculado a la denuncia. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Las autoridades mantienen la reserva correspondiente al tratarse de menores de edad y un caso sensible, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

