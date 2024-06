Juezas Mainard y Sánchez buscan restablecer relaciones con la Suprema Corte de Justicia

En esta entrevista para Caras y Caretas se dialogó sobre las presiones que reciben los jueces. Sánchez fue la jueza que absolvió en 2015 a los llamados mediáticamente “enfermeros asesinos”. El juez debe ser imparcial -indicó la magistrada- y el nuevo sistema penal contribuye a eso porque ya no es más juez y parte, y cada uno ocupa su rol en el sistema acusatorio”. Entre varios objetivos que tiene la Lista que encabezan está “reintegrar como socios de AMU a jueces pertenecientes a los Tribunales de Segunda Instancia y a los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ya no forman parte debido a la política actual de la asociación civil”, sostuvieron.

Ambas juezas hicieron hincapié en la formación de los jueces que no se ha continuado, y por otra parte, algo que preocupa “es el restablecimiento de relaciones con la Suprema Corte de Justicia que ahora, por disposición de la mayoría de la directiva de AMU, existe un rompimiento de relaciones a raíz de cuestionamientos de la carrera judicial que desde nuestro punto de vista es una de las más transparentes. “Desde hace años hay una escuela judicial (CEJU), y si bien existe discrecionalidad es porque así está establecido en la Constitución y es la Corte la que designa a los jueces. Pero se hace en base a calificaciones cada dos años y hay una lista de prelación en función de concursos que forman parte de esas calificaciones”, dijo Mainard. Sánchez agregó que además la resolución que surge es un acto administrativo que puede ser recurrido.

“Con el CPP el juez no desapareció”

La directiva de AMU está integrada por nueve miembros. “Yo la integraba y verifiqué que dan por resuelto sin discutir e imponen decisiones que no representan a casi el 50% del electorado. Nuestra lista está abierta a jueces que integran otras listas porque queremos es unidad y la única forma inteligente de conseguir mejoras es mantener el diálogo con la SCJ y no rompiendo relaciones”.

La candidata a la presidencia de AMU, María Helena Mainard, dijo que “haber iniciado acciones ante la Corte Interamericana por falta de transparencia en la carrera de los jueces cuando hay países como República Dominicana, Guatemala, Honduras, con problemas reales, donde hay jueces presos, es demasiado”.

Acerca del rol de los jueces, fiscales y defensa en el Código de Proceso Penal “no le compete a la Asociación opinar sobre las leyes, damos opinión cuando una comisión parlamentaria nos llaman y esa es otra cosa que se hace mal ahora: opinar sobre las leyes. El juez está para aplicarlas y no para comentarlas”.

Caras y Caretas consultó su visión personal sobre cómo se desarrolla el CPP teniendo en cuenta que las candidatas a encabezar la AMU son dos juezas de extensa trayectoria que vivieron el código anterior y también el cambio de sistema penal a partir de 2017. “Es un avance y cuando se implementó hubo una formación y preparación intensa de los jueces”, respondió Dolores Sánchez.

Consultadas sobre si el juez desapareció, respondieron que “tomamos el rol que corresponde que no es investigar y resolver al mismo tiempo. Antes la policía llamaba, mandabas a detener, y el mismo juez juzgaba. Era juez y parte. Llegamos a procesar de oficio en el interior del país porque no había fiscales”, recordaron.

Por su lado, Mainard sostuvo que “el mejoramiento del CPP en todos los aspectos que sean necesarios no es tarea de los jueces”. Consultadas sobre si perciben que en general solamente la fiscalía parece tener predominancia en los medios y la defensa de las distintas causas queda solapada, Sánchez respondió que “antes los jueces teníamos prohibido hablar de las causas que llevábamos y también si uno salía a decir qué se iba a hacer en la investigación obviamente se podía frustrar”, así que por esas razones nos cuidábamos de no trasladar aspectos de las causas.

Mainard hizo hincapié en que “somos instituciones distintas (con los fiscales). Nosotros somos un Poder del Estado y la fiscalía es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo y por tanto no hay un sistema de justicia. El cargo del fiscal de Corte es un cargo político, todo es distinto”.

Ante el sistema penal actual, Caras y Caretas consultó a las juezas cómo viven la formalización solicitada por los fiscales que, salvo en determinados delitos, el juez no está en contacto con la carpeta investigativa. ¿Acaso no se formaliza con muy pocos elementos ante un juez? No, respondió Sánchez porque además existe una defensa que debe hacer “un control horizontal” de lo que solicita el fiscal del caso. La formalización -dijo Mainard- no es más que pedir la judicialización de la investigación que hasta ahí fue administrativa. Es cierto que la formalización queda en planilla e implica una incidencia en la vida de la persona pero no es una sentencia de condena. A la defensa le corresponde contradecir y hacer su trabajo en el marco de la contradicción”, indicó Mainard.

Los jueces -continuó-asumimos muy rápido nuestro rol y el juez no es un monigote porque está decidiendo todo el tiempo y valorando los fundamentos.

Los fiscales y las causas

“Creo que ahora el fiscal todavía está aprendiendo y la comunicación con la prensa puede ser excesiva por esa razón”, dijo Sánchez. Caras y Caretas consultó acerca de si influye en la causa que un fiscal aparezca repetidamente en los medios de comunicación llevando agua para su molino y poniéndose a la opinión pública a su favor. “No, se supone que el juez debe ser imparcial, una cosa es juzgar y otra sentenciar. Puede haber tantos puntos de vista como jueces pero en la decisión, en la sentencia, hay que fundamentar, por eso el juez no puede dejarse influir”.

Mainard respondió, desde su punto de vista personal, “de vez en cuando los fiscales veo que salen a hacer declaraciones y es desacertado porque perjudican la causa y si se está dando información todo el tiempo eso puede perjudicar la investigación. El juez se tiene que basarse solo en lo que suceda en la audiencia: “además, no todo lo que se dice hacia afuera queda sustanciado en audiencia”, agregó Dolores Sánchez.

Mainard indicó que desde AMU “se puede retomar la formación de los jueces pero hay que insistir con la ética. Personalmente -remátó- estoy orgullosa del Poder Judicial que integro en el que los casos de corrupción son muy pocos”.