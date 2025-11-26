Junta Departamental de Montevideo homenajeó a médicos cubanos que integran la Brigada Solidaria

La edila Judith Varela agradeció la cooperación de los profesionales cubanos en Uruguay.

La importancia de la Brigada Solidaria para Uruguay

A su vez, la Brigada Solidaria contribuyó al desarrollo de evidencia científica y conocimiento académico sobre patologías visuales características de la población uruguaya, así como a la formación profesional de médicos y médicas de nuestro país.

Uruguay se había incorporado al programa en 2005, cuando se realizó la primera pesquisa, resultando que en octubre de ese año viajaran a Cuba a operarse los 13 primeros pacientes uruguayos.

En esta primera etapa se registraron 31 vuelos hacia Cuba, en una operación que benefició a 2.027 uruguayos.

El Hospital de Ojos José Martí

En el marco del convenio con Cuba, se creó el Hospital de Ojos José Martí, que fue inaugurado el 29 de noviembre de 2007 en uno de los pabellones refaccionados y adecuados para ese fin del Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois” del barrio Lezica.

Para que ello fuera posible, Uruguay aportó la estructura edilicia y recursos humanos; en tanto Cuba, brindó la tecnología y el personal capacitado para la atención a pacientes y para el manejo, mantenimiento, adiestramiento y capacitación de los técnicos locales.

El moderno equipamiento, que antes sólo existía en la salud privada, hoy se encuentra a disposición para dar solución a las necesidades y problemas de los uruguayos con bajos recursos que antes no podían acceder a las operaciones de vista por sus altos costos.

Los servicios que brinda el centro incluyen tratamientos de oftalmología general, glaucoma, retina, cataratas, pterigión, miopía y oculoplastia, diagnósticos, cirugías, tratamiento láser para retinopatías diabéticas, trasplantes de córnea y aplicación de inyecciones de Avastin.

La edila Fátima Vázquez compartió datos sobre la atención a pacientes en el Hospital de Ojos.

De acuerdo a las cifras recientemente presentadas por el Banco de Previsión Social (BPS), desde el año 2007 y hasta julio del 2025 se han realizado 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías de ojos y 217.885 pesquisas.