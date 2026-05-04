Wylder Tayler: Marcos Israel "debería considerar bien su situación" ante la INDDHH

Apartamiento de la política histórica

En una reciente entrevista concedida al programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas, Tayler, quien integró el consejo directivo de la INDDHH durante más de siete años, manifestó su "sorpresa" ante las expresiones del directivo. Según explicó, existía un acuerdo explícito de que la institución debía concentrarse en asuntos de orden nacional, limitando su actuación internacional al cumplimiento de obligaciones y tratados por parte del Estado uruguayo.

"Me pareció un apartamiento de una política establecida, acordada y que había probado tener sus ventajas", señaló Tayler, subrayando que durante su gestión no se realizaron pronunciamientos similares sobre otros conflictos de alto costo humano, como la guerra en Ucrania o ejecuciones extrajudiciales en la región.

Sobre postura de Crysol

Por otro lado, Tayler manifestó "preocupación" por el pedido de dimisión realizado por Crysol, destacando la trayectoria y coherencia de dicha organización y su histórico apoyo a la INDDHH. "Me preocupó mucho la declaración de Crysol (...) para que Crysol salga con algo así tiene que estar pasando algo serio", señaló, considerando que "estas cosas no le hacen bien a la institución".

Respecto a la continuidad de Marcos Israel, Tayler expresó: "Yo creo que él debería considerar bien su situación sobre esto (...) cuando ya empieza así es complicado".

Con respecto al nuevo grupo de trabajo sobre antisemitismo, el exjerarca cuestionó la composición por considerarla "limitada" y lamentó la exclusión de actores sociales de relevancia.

Al ser consultado sobre la denuncia del PIT-CNT, que manifestó no haber sido invitado a participar, Tayler fue contundente: "Me parece mal. El tema de los grupos precisamente es eso, es una apertura de puertas a la sociedad para que se pronuncie (...) hay que abrir esas puertas y dejar que entre todo el mundo".