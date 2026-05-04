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Sociedad Marcos Israel |

Por dichos sobre Gaza

Wylder Tayler: Marcos Israel "debería considerar bien su situación" ante la INDDHH

El expresidente de la INDDHH, Wylder Tayler, analizó la polémica actual por los dichos del director Marcos Israel acerca del conflicto en Gaza.

Wilder Tayler, expresidente de la INDDHH.

Wilder Tayler, expresidente de la INDDHH.

 Carlos Lebrato / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Wylder Tayler, expresidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se refirió a la actual crisis institucional, tras las recientes expresiones del director de la institución, Marcos Israel, respecto al conflicto en Gaza y la creación de un grupo de trabajo sobre antisemitismo.

El jerarca, entrevistado el mes pasado por el periodista Leonardo Sarro, cuestionó la veracidad de la información proveniente de Gaza, otorgándole un 99% de probabilidad de ser falsa debido a la gestión de un "gobierno terrorista", mientras que "del otro lado no es así", dijo defendiendo la fiabilidad de los datos proporcionados por el Estado de Israel.

Los dichos de Israel no pasaron desapercibidios, generando diversas reacciones de organizaciones sociales como Crysol, que emitió una declaracion solicitando su renuncia por considerar que sus posturas comprometen la imparcialidad del organismo.

Apartamiento de la política histórica

En una reciente entrevista concedida al programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas, Tayler, quien integró el consejo directivo de la INDDHH durante más de siete años, manifestó su "sorpresa" ante las expresiones del directivo. Según explicó, existía un acuerdo explícito de que la institución debía concentrarse en asuntos de orden nacional, limitando su actuación internacional al cumplimiento de obligaciones y tratados por parte del Estado uruguayo.

"Me pareció un apartamiento de una política establecida, acordada y que había probado tener sus ventajas", señaló Tayler, subrayando que durante su gestión no se realizaron pronunciamientos similares sobre otros conflictos de alto costo humano, como la guerra en Ucrania o ejecuciones extrajudiciales en la región.

Sobre postura de Crysol

Por otro lado, Tayler manifestó "preocupación" por el pedido de dimisión realizado por Crysol, destacando la trayectoria y coherencia de dicha organización y su histórico apoyo a la INDDHH. "Me preocupó mucho la declaración de Crysol (...) para que Crysol salga con algo así tiene que estar pasando algo serio", señaló, considerando que "estas cosas no le hacen bien a la institución".

Respecto a la continuidad de Marcos Israel, Tayler expresó: "Yo creo que él debería considerar bien su situación sobre esto (...) cuando ya empieza así es complicado".

Con respecto al nuevo grupo de trabajo sobre antisemitismo, el exjerarca cuestionó la composición por considerarla "limitada" y lamentó la exclusión de actores sociales de relevancia.

Al ser consultado sobre la denuncia del PIT-CNT, que manifestó no haber sido invitado a participar, Tayler fue contundente: "Me parece mal. El tema de los grupos precisamente es eso, es una apertura de puertas a la sociedad para que se pronuncie (...) hay que abrir esas puertas y dejar que entre todo el mundo".

Embed - #38 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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