Juzgado define si sigue en prisión efectiva o domiciliaria "la chica de los brownies"

"La chica de los brownies"

Refiriéndose a la protagonista las organizaciones ayudan a recordar que " Natalia, madre de dos niñas de 8 y 11 años, fue detenida y posteriormente condenada a partir de un operativo en Rocha, donde se comprueba venta de flores a través de la modalidad de seguimiento e incógnito. Venta a la que seguramente llegó, como tantas, por los avatares de la vida, una situación de vulnerabilidad económica, y su condición de "mujer y madre sola". Lejos está Natalia, como otras tantas de formar parte del gran narcotráfico, o de las organizaciones para delinquir a las que estamos acostumbrados a ver, enviando contenedores de cocaína a Europa, o bien lavando dinero en las finanzas locales, dinero que en muchos casos es muy bien recibido por los mismos que condenan con saña a los más humildes por cantidades insignificantes de drogas".

Para los colectivos, el Juzgado de Melo dará mañana una señal que será un antecedente en el compromiso del Poder Judicial de administrar el Derecho o decidirse por la Justicia; dice el comunicado : "Hoy esperamos a ver que tipos de señales emitirá la Justicia Penal sobre los delitos menores de drogas, en particular la cannabis, y en particular sobre mujeres primarias y que no han ejercido la violencia en sus actos, es por eso que este caso es paradigmático. porque expone a plena luz las inequidades del sistema y sus decisiones políticas, donde la única respuesta es la prisionalización extrema y una renguera absoluta, en cuanto a penas alternativas y políticas sociales refiere.

O acaso no ha quedado profundamente marcado en la opinión pública que en este caso en particular y en tantos otros, es mayor el daño que esta sentencia produce que la falta que esta madre pudo haber cometido.

Se ha producido también una fisura en el consciente colectivo respecto a la justicia, parece haberse instalado definitivamente aquello de que "hay una justicia para pobres y otra para ricos", este daño al tejido social solo puede repararse mediante la aplicación de una sentencia que contemple el cumplimiento de lo que resta de pena en régimen domiciliario.

Los operadores judiciales cuentan con las herramientas para enviar a Natalia a casa, sería muy bueno ver que las usan".

Organizaciones firmantes

Movimiento por la Liberación del Cannabis

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay

ExpoCannabis Uruguay

Red de Usuarios de Cannabis Medicinal

Marihuana Legal Uruguay

Imaginario 9

Urugrow TV

Cultivando CLubes

Radio ULMÁ de Punta del Diablo

Programa radial alquimia oral

Producción y conducción de "Rompiendo Esquemas" (Radio Fénix)

Jacarandá Cultura de la Memoria

Comisión de vecinos residentes de Punta Rubia

Coordinadora 8M Cerro Largo

Resistencia Feminista

Coordinadora 8 M La Paloma

Colectiva Autónoma Feminista de Rocha

Colectiva 8M Chuy

Las nietas de Abella colectivo feminista

Cotidiano Mujer

Mujer y Salud en Uruguay.

Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay