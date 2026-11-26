El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Homicidios, con la participación de sus equipos operativos y el apoyo tecnológico del Centro de Comando Unificado, que permitió ampliar las capacidades de observación y seguimiento.

La detención del rapiñero requerido

Durante la vigilancia, los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las del requerido, quien se encontraba acompañado por otro masculino en una plaza lindera al ubicada en avenida Luis Alberto de Herrera y Marne.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga ante la voz de alto, por lo que se inició una persecución a pie que culminó con la detención del requerido.

En el procedimiento se incautó un teléfono celular y un bolso que contenía un dron.

Enterada la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno, a cargo de Mirta Morales, se dispuso la conducción del detenido para este jueves 26 de noviembre.

El resultado fue producto de un trabajo de inteligencia previo, sustentado en el procesamiento de información, la planificación del dispositivo de vigilancia y la coordinación entre los equipos operativos, permitiendo ubicar al requerido en el lugar indicado y concretar su detención.