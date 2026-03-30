La IM informó cómo funcionarán los servicios durante la Semana de Turismo.

Cultura y espacios públicos

Varios espacios culturales y parques permanecerán abiertos con horarios especiales. Entre ellos, el Museo Blanes abrirá de martes a domingo de 12 a 18 horas, el Museo de Historia del Arte de miércoles a sábado en la tarde y el Museo Cabildo de lunes a sábado.

También habrá funciones especiales en el Planetario durante la semana, mientras que el Centro de Exposiciones SUBTE abrirá de lunes a sábado. El Jardín Botánico, el Parque Lecocq, Punta Espinillo y Villa Dolores estarán abiertos durante toda la semana con sus horarios habituales.

La Escuela de Jardinería, el Museo del Azulejo y el Museo de la Memoria permanecerán cerrados, aunque el parque del MUME estará abierto.

Movilidad y transporte

Entre el lunes y el miércoles habrá venta de estacionamiento tarifado, mientras que jueves y viernes no se venderá. El servicio de grúa funcionará de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas y se podrá solicitar a través del teléfono 1950 4000.

El transporte colectivo tendrá horarios especiales durante toda la semana. Además, menores de 12 años y personas mayores de 70 podrán viajar gratis presentando la cédula de identidad.

Los locales de atención a usuarios del sistema de transporte tendrán horarios especiales según la terminal o punto de atención.

El Servicio de Contralor de Conductores permanecerá cerrado toda la semana, mientras que el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos atenderá de lunes a miércoles en la mañana, con agenda previa.

Desarrollo social, policlínicas y cementerios

Las policlínicas municipales permanecerán cerradas durante toda la Semana de Turismo. Los cementerios, en cambio, estarán abiertos en sus horarios habituales, con diferencias según cada necrópolis.

Atención a la violencia de género

Las Comunas Mujer atenderán hasta el miércoles inclusive, con excepción de las Comunas 9 y 11, que permanecerán cerradas. El servicio de atención a crisis por violencia funcionará todos los días del año en horario nocturno, de 18 a 21 horas, de forma presencial, en Soriano 1426 (planta baja).

La línea “No estás sola” continuará funcionando todos los días en horario de la tarde mediante WhatsApp, mientras que otros servicios retomarán su atención habitual el lunes 6 de abril.

Otros servicios

El Espacio Modelo permanecerá abierto durante toda la semana y tendrá actividades especiales entre el viernes y el domingo. El Centro de Fotografía tendrá su sede cerrada, pero las fotogalerías barriales seguirán abiertas. El Espacio Colabora permanecerá cerrado.

El servicio de emergencia veterinaria funcionará con normalidad las 24 horas, mientras que la atención a la ciudadanía se realizará únicamente por WhatsApp de lunes a miércoles en horario de 10 a 16 horas.