La jugada campaña de los cirujanos pediátricos para concientizar sobre la torsión testicular

"En realidad, creo que la importancia de estas campañas de concientización es que realmente lleguen al público que queremos que reciba el mensaje. La importancia de esto es que es algo no conocido, que la gente no lo conoce en lo más mínimo, y el hecho de tener la idea de que esto puede pasar puede prevenir que uno pierda un testículo. El hecho de que los niños y los adolescentes lo conozcan hacen que puedan salvar un testículo por el simple hecho de tener información. Por eso, nosotros también deberíamos, inclusive, apuntar hacia los adolescentes y hablar con ellos en campañas, en los centros educativos, porque el conocimiento hace que ellos reconozcan la patología y puedan consultar antes. Entender que es cuestión de horas perder un testículo si no acude de forma rápida a un centro de salud", contó el Dr. Bernardo Berazategui.