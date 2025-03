La niñez violentada

El tema no es nuevo, lamentablemente, ya fue motivo de otras columnas -La muerte ya no paga boleto - (2) donde la referencia fueron muertes de menores de edad que estaban en el lugar y el momento equivocado, merced a la práctica de usarlos como escudos a algunos, y otros por el simple hecho de estar en su casa. Los códigos criminales han cambiado de forma drástica y aquellos límites inmaculados de no atentar contra viejos ni contra niños, dejó lugar a acciones en que no se considera nada más que derramar violencia sin mirar contra quien.