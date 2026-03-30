La Semana de Turismo presentará cambios climáticos

Martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: Vuelven el sol y el calor moderado

Martes: El cielo pasará de algo nuboso a nuboso. Se espera un día mayormente estable sin lluvias significativas. Las temperaturas mínimas rondarán los 20°C y las máximas podrían alcanzar los 27°C .

Miércoles: Un ligero ascenso térmico marcará la jornada. El termómetro podría tocar los 29°C en horas de la tarde en el sur (y algo más en el litoral), consolidando un ambiente cálido con nubosidad variable.

El factor viento (Datos de Windguru)

Para quienes realizan actividades al aire libre y navegación, las estaciones de Windguru señalan que los vientos soplarán predominantemente del sector Noreste (rotando luego al Este) con intensidades de entre 10 y 30 km/h. Se recomienda precaución por rachas que podrían alcanzar puntualmente los 40 km/h, especialmente en la franja costera.

Perspectiva extendida (Análisis MetSul)

De acuerdo con los flujos de humedad y las masas de aire analizadas por MetSul para el Cono Sur, a partir del jueves 2 de abril se proyecta el ingreso paulatino de aire más fresco que provocará un descenso gradual de la temperatura hacia el fin de semana. La probabilidad de lluvias para esos días se mantiene baja.