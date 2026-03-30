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Sociedad Semana de Turismo | pronóstico | clima

Tregua en las lluvias

La Semana de Turismo presentará cambios climáticos

El pronóstico para Semana de Turismo prevé jornadas soleadas y cálidas a mitad de semana, antes del ingreso de un frente de aire más fresco.

Pronóstico del tiempo para la Semana de Turismo

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Tras un comienzo de semana marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio nacional, los principales modelos meteorológicos de referencia regional apuntan a una tregua en las precipitaciones y un leve incremento de las temperaturas en la Semana de Turismo, aunque la presencia del viento continuará siendo protagonista en las costas uruguayas.

A continuación, el detalle del pronóstico para los próximos días:

Lunes 30 de marzo: Inestabilidad en retirada

El inicio de la semana se presenta con cielo cubierto y ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas en varias zonas del país. No obstante, se espera una mejora paulatina hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26°C y los 30°C en el norte, mientras que en el sur se mantendrán más templadas.

Martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: Vuelven el sol y el calor moderado

  • Martes: El cielo pasará de algo nuboso a nuboso. Se espera un día mayormente estable sin lluvias significativas. Las temperaturas mínimas rondarán los 20°C y las máximas podrían alcanzar los 27°C.

  • Miércoles: Un ligero ascenso térmico marcará la jornada. El termómetro podría tocar los 29°C en horas de la tarde en el sur (y algo más en el litoral), consolidando un ambiente cálido con nubosidad variable.

El factor viento (Datos de Windguru)

Para quienes realizan actividades al aire libre y navegación, las estaciones de Windguru señalan que los vientos soplarán predominantemente del sector Noreste (rotando luego al Este) con intensidades de entre 10 y 30 km/h. Se recomienda precaución por rachas que podrían alcanzar puntualmente los 40 km/h, especialmente en la franja costera.

Perspectiva extendida (Análisis MetSul)

De acuerdo con los flujos de humedad y las masas de aire analizadas por MetSul para el Cono Sur, a partir del jueves 2 de abril se proyecta el ingreso paulatino de aire más fresco que provocará un descenso gradual de la temperatura hacia el fin de semana. La probabilidad de lluvias para esos días se mantiene baja.

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