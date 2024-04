Las ideas de una izquierda emberretinada en la vereda de los pares

Y esta cuestión de la izquierda social tiene mucho que ver con Sendic.

De Raúl Sendic solo reseñaremos (porque para los más jóvenes seguramente la mención del nombre los retrotraiga al exvicepresidente del tercer gobierno del Frente Amplio), aquel paisano nacido en Chamangá, pueblo rural del departamento de Flores, que se convirtió en militante estudiantil en Trinidad, integrante de la Dirección de la Juventud Socialista, periodista de El Sol, procurador sin estudio jurídico asesorando trabajadores, “líder campesino” de los trabajadores azucareros del norte, guerrillero urbano y fundador del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y uno de los nueve rehenes de la dictadura militar, para culminar, luego de su liberación hasta su muerte en 1989, como un heterodoxo “provocador” del pensamiento y disparador de propuestas manteniendo la conducta de la acción.

Un mundo en agonía

Los años de duro cautiverio para Raúl Sendic (“el Bebe” para los suyos que en su particular humor firmaba sus artículos como BB por Brigitte Bardot) le pasaron factura, y una vida dedicada a la acción encontró su muerte un 28 de abril de 1989; el mundo tal cual se conocía también entraba en agonía.

Se derrumbaba el conocido Campo Socialista de la Europa del Este, se venía abajo el muro de Berlín, la URSS se sacudía con la Perestroika, Estados Unidos invadía Panamá, el Frente Sandinista en Nicaragua se aproximaba a su derrota electoral, fallecía el líder iraní Ruhollah Jomeini, se cumplían dos años de la Intifada Palestina, y en Uruguay se desmantelaba el aparato productivo industrial y por primera vez la izquierda ganaba la Intendencia Municipal de Montevideo, como contracara de la derrota del voto verde contra la Ley de Caducidad.

Desgajamientos y nuevo reagrupamientos se daban en el universo de la coalición de izquierdas que seguramente hayan incidido en su victoria capitalina, mientras el cuerpo de Raúl Sendic era repatriado de París a Montevideo y sepultado tras una masiva marcha desde el centro de Montevideo hasta el cementerio de La Teja.

El manto de lo épico

Ni que hablar a los más jóvenes, pero si a algunos veteranos les pedimos una rápida referencia sobre el argentino Ernesto “Che” Guevara, seguramente nos hablen del guerrillero héroe de la Revolución cubana y que murió ejecutado en Bolivia.

Algunos quizás recuerden su apuesta “al hombre nuevo”, su pasión antiimperialista y su discurso en el Paraninfo de la Universidad uruguaya donde fue asesinado el profesor Arbelio Ramírez, luego de que el Che justificara por qué no se debía apelar a la violencia armada en Uruguay.

Pocos recordarán y releerán su pensamiento económico, sus advertencias a los procesos de construcción del socialismo, vaticinando el derrumbe del campo socialista tantos años después.

Es el “manto de lo épico”. A Raúl Sendic y a tantos otros les pasó un poco lo mismo, la indiferencia a lecturas más profundas de su pensamiento y a tomar distancia en la correntada de una “generación de cristal”, que hace tiempo no pone el cuerpo al servicio de las ideas.

Ese “manto épico” que convierte la imagen del humano en estatua, en busto, en placa.

La respuesta del MIDES a las Ollas

El sitio

Sé que a veces la tentación puede resultar incontrolable, pero siempre me ha parecido una afrenta suponer lo que harían las personas luego de muertas, o usar su legado para creer que proyectamos su ejemplo.

Para no ser incoherente, empezaré por reconocer que Raúl Sendic murió justo antes de que su fuerza política creara el Movimiento de Participación Popular, pero me arriesgo a afirmar que su indiferencia a los asuntos electorales no lo habría hecho ocupar una banca legislativa, no por adjudicarle una aversión al sistema parlamentario, sino por algo tan simple como que iba a encontrar en la dinámica del Parlamento un exceso de reunionismo y verbalismo que ya lo habían ido alejando del microuniverso partidario.

Posiblemente hubiera entendido, además, que “forzar” determinados acuerdos electorales podía obrar en contra de su mirada sobre la necesidad de juntar a las fuerzas progresistas en torno a un Frente Grande, un gran frente en base a tres o cuatro puntos fundamentales, esos que ahora descubrieron dirigentes políticos y mencionan como acuerdos nacionales.

Rosencof siempre cuenta que cuando preguntaron a Sendic con quién se estaba en el reciente Frente Amplio, respondía: “Estamos con todos”.

Sendic ya en los años ochenta denunciaba el escándalo del sistema financiero uruguayo, del avance del capital financiero transnacional sobre la Banca Nacional, del proceso concentrador y acaparador de la riqueza criolla, de la extranjerización de la propiedad de la tierra.

Y buscando su sitio, mientras era capaz de analizar el avance de la ciencia en el mundo del conocimiento, su impacto en la medicina y en las comunicaciones, hombre de acción al fin y al cabo, construía el Movimiento por la tierra y Contra la Pobreza, una apuesta organizativa que ponía el énfasis en lo social y con total autonomía de los aparatos políticos, organización que impulsaba la organización de los trabajadores para tomar en sus manos el rumbo de las empresas fundidas, fomentaba un colectivismo rural y productivo, buscaba en el mar mediante el esfuerzo cooperativo explotar la riqueza de un país que vivía de espaldas a su fuente ictícola.

Visto con la mirada que hoy prevalece en la mayoría de la dirigencia de izquierda, sus apuestas no sirvan para ganar elecciones, pero los temas fundamentales que planteaba siguen latiendo, sin resolución, hasta el día de hoy.

Las Ollas Solidarias marcharon por 18 de Julio.

Por la vereda de los pares

Muchísimas de las personas, de las familias que desde hace unos años forman parte de la legión de excluidos en Uruguay, los que viven en los asentamientos, los que volvieron a depender y organizar las ollas populares, no sean muy distintos a aquellos “peludos” del norte a los que Sendic convocó a un futuro expropiador del latifundio uruguayo y puso por primera vez en el seno de la clase trabajadora uruguaya el asunto de “las fuentes de trabajo”.

Seguramente esos ciudadanos excluidos de todo trabajo y ciudadanía formen parte del “ejército imaginario” al que Sendic convocó a dar guerra contra la pobreza, y en la de los otros que, lapicera en mano, salen a cumplir con la consigna de que sea el pueblo el que decida en sus asuntos fundamentales.

Por supuesto, como pasa con quienes en algún momento ocuparon el lugar de líder, hay un Sendic, como hay un Batlle, como hay un Saravia, como hay algún Astori, Tabaré, y habrá algún Mujica que cada cual adapte a su pensamiento y acción.

Habrá quienes dirán que al pensamiento de Sendic le faltó la prueba de fuego, el cernidor de haber sido 15 años gobierno, de encontrar respuestas a este mundo posmoderno, neoliberal y globalizado.

Pero, si la Derecha vuelve por sus fueros en nuevos trajes, hay un pensamiento que ya advirtió sobre el problema de nuestros países con la tierra, la banca y el endeudamiento externo, y todas sus formas de generar dependencia, esas ideas que deambulan por la vereda de los pares.