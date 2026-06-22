Ola de frío polar llega este martes a Uruguay con posible nevada

Posibilidad de caída de nieve en Tacuarembó

Además del frío intenso, se prevén chaparrones de aguanieve en zonas costeras, especialmente entre Montevideo y Rocha. Sobre la posibilidad de que se registren fenómenos de precipitación invernal en algunas zonas del país, Bidegain explicó que existen pronósticos que manejan la probabilidad de nieve, aguanieve o graupel, aunque aclaró que esos eventos se limitarían al norte del territorio nacional. En particular, señaló que podrían darse en áreas serranas de Tacuarembó durante la madrugada del jueves, coincidiendo con la ocurrencia de precipitaciones aisladas.

Sobre cómo será el invierno, Cisneros adelantó que será corto y con poca lluvia, pero con características marcadas. "En agosto vamos a notar ya que comienzan a subir las temperaturas", sostuvo.