Ola de frío polar llega este martes a Uruguay con posible nevada

El meteorólogo Nubel Cisneros, anunció una ola polar desde este martes, con temperaturas bajo cero, heladas y posible aguanieve. De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de aire muy frío se extenderá hasta el jueves y dejará máximas de entre 8 °C y 10 °C en gran parte del país, informó el meteorólogo de Subrayado.
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Advirtió que las madrugadas serán muy frías y las sensaciones térmicas podrían ser aún más bajas debido al viento. Cisneros señaló que las temperaturas más bajas se registrarán en el litoral oeste y en el este del país.
Al respecto, Mario Bidegain, señaló que, a diferencia de Montevideo, donde la cercanía al Río de la Plata y al océano modera las temperaturas, departamentos como Florida y Durazno podrían registrar valores por debajo de cero durante las próximas tres madrugadas.
Posibilidad de caída de nieve en Tacuarembó
Además del frío intenso, se prevén chaparrones de aguanieve en zonas costeras, especialmente entre Montevideo y Rocha. Sobre la posibilidad de que se registren fenómenos de precipitación invernal en algunas zonas del país, Bidegain explicó que existen pronósticos que manejan la probabilidad de nieve, aguanieve o graupel, aunque aclaró que esos eventos se limitarían al norte del territorio nacional. En particular, señaló que podrían darse en áreas serranas de Tacuarembó durante la madrugada del jueves, coincidiendo con la ocurrencia de precipitaciones aisladas.
Sobre cómo será el invierno, Cisneros adelantó que será corto y con poca lluvia, pero con características marcadas. "En agosto vamos a notar ya que comienzan a subir las temperaturas", sostuvo.