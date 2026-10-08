Un severo temporal de lluvia y viento azotó al departamento de Salto desde las 22:00 horas del miércoles, dejando a casi 5.000 clientes sin servicio eléctrico a las siete de la mañana de este jueves tras la caída de líneas del tendido público. La Estación Meteorológica ubicada en el aeropuerto de Nueva Hespérides registró ráfagas de viento de hasta 125 km/h, marcando la velocidad más alta del año en la zona y superando los 123 km/h reportados el pasado 18 de julio.
Ráfagas de 125 km/h
Salto sufrió destrozos tras temporal de viento y 5.000 usuarios están sin luz
Hubo voladura de techos, caída de árboles y rotura de vidrios. El Centro de Emergencias recibió cientos de llamados por afectaciones.