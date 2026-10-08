Salto sufrió destrozos tras temporal de viento y 5.000 usuarios están sin luz

Durante toda la madrugada, los equipos de emergencia trabajaron intensamente en diversos puntos de la ciudad para despejar las calles bloqueadas por árboles, ramas y columnas del tendido eléctrico colapsadas sobre viviendas y la vía pública. A primera hora de este jueves, el Comité Departamental de Emergencias se mantiene reunido junto al intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de evaluar los daños globales y monitorear la evolución de la contingencia. Se prevé que el informe con las cifras oficiales de los destrozos se dé a conocer hacia el mediodía.