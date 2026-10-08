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Sociedad

Ráfagas de 125 km/h

Salto sufrió destrozos tras temporal de viento y 5.000 usuarios están sin luz

Hubo voladura de techos, caída de árboles y rotura de vidrios. El Centro de Emergencias recibió cientos de llamados por afectaciones.

Salto sufrió destrozos luego de el temporal de este miércoles.

Salto sufrió destrozos luego de el temporal de este miércoles.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Un severo temporal de lluvia y viento azotó al departamento de Salto desde las 22:00 horas del miércoles, dejando a casi 5.000 clientes sin servicio eléctrico a las siete de la mañana de este jueves tras la caída de líneas del tendido público. La Estación Meteorológica ubicada en el aeropuerto de Nueva Hespérides registró ráfagas de viento de hasta 125 km/h, marcando la velocidad más alta del año en la zona y superando los 123 km/h reportados el pasado 18 de julio.

Vientos e intensas precipitaciones

Las violentas ráfagas y las intensas precipitaciones provocaron múltiples daños en la infraestructura y la vía pública. Desde el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) informaron que se recibieron cientos de llamadas solicitando asistencia por voladuras de techos, caída de árboles, desprendimiento de ramas y rotura de vidrios. Entre los incidentes de mayor magnitud, la fuerza del viento desplazó un vehículo hasta la banquina y provocó el estallido de un ventanal en el Liceo N.º 1 de la capital departamental en pleno horario de clases.

Durante toda la madrugada, los equipos de emergencia trabajaron intensamente en diversos puntos de la ciudad para despejar las calles bloqueadas por árboles, ramas y columnas del tendido eléctrico colapsadas sobre viviendas y la vía pública. A primera hora de este jueves, el Comité Departamental de Emergencias se mantiene reunido junto al intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de evaluar los daños globales y monitorear la evolución de la contingencia. Se prevé que el informe con las cifras oficiales de los destrozos se dé a conocer hacia el mediodía.

La emergencia climática se complica aún más por la crecida del río Uruguay, cuya situación será analizada en una reunión de coordinación entre las instituciones vinculadas convocada para la jornada de hoy. Las autoridades prevén que entre este jueves y viernes se registren las primeras personas evacuadas, advirtiendo que el escenario podría agravarse durante la próxima semana de mantenerse las precipitaciones en la cuenca media y alta del río.

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