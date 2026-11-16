El concurso permitirá conformar una lista de prelación para cubrir las vacantes y aquellas que se generen durante su período de vigencia, hasta alcanzar un máximo de 1.000 plazas.

Detalles del llamado del Ministerio del Interior

Los requisitos generales para postularse incluyen:

* Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio.

* Tener entre 18 y 35 años de edad al cierre del período de inscripción del concurso.

* Contar con cédula de identidad y credencial cívica vigente, y acreditar buena conducta y aptitud física y médica.

* Los concursantes deberán haber aprobado el primer ciclo de enseñanza secundaria o su equivalente en UTU al vencimiento de las inscripciones, precisó el Ministerio del Interior.

Retribución económica para los alumnos y remuneración para los policías egresados que ocupen el cargo

Durante el proceso de formación, los alumnos percibirán el equivalente mensual a un salario mínimo nacional.

Una vez egresados e incorporados al cargo, la remuneración nominal será de 63.927 pesos, a valores de enero de 2026, incluidos presentismo y compromiso de gestión. La carga horaria será de 48 horas semanales.