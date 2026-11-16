El Ministerio del Interior abrió un concurso público y abierto de oposición y méritos para el ingreso de hasta 1.000 personas al escalafón policial, subescalafón ejecutivo. Las inscripciones podrán efectuarse desde este lunes 16 de noviembre y hasta el 13 de diciembre, mediante el formulario publicado en el portal de la secretaría de Estado.
Efectivo o eventual
Ministerio del Interior abrió llamado para 1.000 policías en el Zona Metropolitana
Las vacantes habilitadas por el Ministerio del Interior estarán destinadas a unidades ejecutoras de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.