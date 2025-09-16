La Intendencia de Montevideo informó sobre una serie de mejoras en el sistema de limpieza y gestión de residuos en el barrio Ciudad Vieja. Estas medidas, que incluyen la instalación de papeleras, la reorganización de contenedores y el refuerzo de las tareas de barrido, son el resultado de un proceso de escucha y participación con los vecinos y vecinas de la zona.
Verde y gris
Los cambios en el sistema de limpieza de Ciudad Vieja que pueden extenderse a otros barrios
