Sociedad limpieza | Ciudad Vieja |

Verde y gris

Los cambios en el sistema de limpieza de Ciudad Vieja que pueden extenderse a otros barrios

Estas medidas de limpieza impulsadas en Ciudad Vieja incluyen reorganización de contenedores, papeleras e intensificación de las tareas de barrido.

Limpieza en Ciudad Vieja

Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo informó sobre una serie de mejoras en el sistema de limpieza y gestión de residuos en el barrio Ciudad Vieja. Estas medidas, que incluyen la instalación de papeleras, la reorganización de contenedores y el refuerzo de las tareas de barrido, son el resultado de un proceso de escucha y participación con los vecinos y vecinas de la zona.

Una de las principales acciones es la colocación de nuevas papeleras en las peatonales Pérez Castellano y Sarandí, que se suman a las ya instaladas en la Av. 18 de Julio como parte de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo.

Además, se ha llevado a cabo el reacondicionamiento de contenedores para residuos mezclados y materiales reciclables. Este proceso incluyó el lavado, lijado y pintado de los contenedores, así como la colocación de nuevos adhesivos. En línea con la Norma UNIT ISO 1239 y con el objetivo de estandarizar los colores en todo el departamento, los contenedores para materiales reciclables (plástico, papel, cartón, latas y vidrio) ahora son de color verde, mientras que los destinados a residuos mezclados son de color gris.

Para mejorar la calidad de los materiales que llegan a las plantas de clasificación, se reorganizó la ubicación de los contenedores de reciclaje. Ahora se encuentran unificados en islas de 3 contenedores en varios puntos del barrio, incluyendo:

  • Circunvalación Durango esquina Washington

  • Ciudadela esquina Camacuá

  • Ituzaingó entre Piedras y Cerrito

  • Ituzaingó esquina Sarandí

  • Juan Lindolfo Cuestas esquina Buenos Aires

  • Juan Lindolfo Cuestas entre Washington y 25 de Mayo

  • Reconquista entre Pérez Castellano y Colón

  • Misiones esquina Reconquista

  • Juncal entre Rambla Franklin D. Roosvelt y Piedras

  • Juncal entre Sarandí y Buenos Aires

Finalmente, se ha aumentado la permanencia de las tareas de barrido, lo que contribuye a mantener el barrio más limpio. La Intendencia invita a la comunidad a colaborar depositando los materiales reciclables limpios y secos en los contenedores correspondientes para lograr un ambiente más sostenible.

(Con información de IM)

Temas

