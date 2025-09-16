Los cambios en el sistema de limpieza de Ciudad Vieja que pueden extenderse a otros barrios

Además, se ha llevado a cabo el reacondicionamiento de contenedores para residuos mezclados y materiales reciclables. Este proceso incluyó el lavado, lijado y pintado de los contenedores, así como la colocación de nuevos adhesivos. En línea con la Norma UNIT ISO 1239 y con el objetivo de estandarizar los colores en todo el departamento, los contenedores para materiales reciclables (plástico, papel, cartón, latas y vidrio) ahora son de color verde, mientras que los destinados a residuos mezclados son de color gris.