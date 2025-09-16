Gobierno ofrece $20 millones a proyectos de formación profesional para jóvenes

El desempleo juvenil en Uruguay cuadruplica al de los adultos y constituye uno de los principales desafíos para el mercado laboral. Con ese diagnóstico, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), lanzó una convocatoria por un total de 20 millones de pesos, destinada a financiar proyectos de formación profesional dirigidos a jóvenes de entre 15 y 29 años.