Policía busca a "El Pelón", múltiple homicida requerido por tres crímenes recientes.

Machado es considerado por la Policía como uno de los delincuentes más peligrosos del país. Actualmente, fiscales de Maldonado y Ciudad de la Costa trabajan de forma conjunta en las investigaciones. Trezza detalló que el homicida es oriundo de Colonia Nicolich y habita los "alrededores" de Pando y Solymar.

El historial delictivo de "El pelón"

El historial delictivo de “El Pelón” se remonta a su adolescencia. Según consignó Subrayado, con apenas 17 años, en 2010, se le atribuyen dos homicidios en Montevideo, ocurridos en junio y diciembre de ese año. En 2011, ya en Colonia Nicolich, provocó la muerte de un comerciante durante una rapiña. Por este último hecho fue condenado a cinco años de privación de libertad en el INAU.

Ya como adulto, acumuló antecedentes por delitos vinculados a drogas, rapiña especialmente agravada y un incendio registrado en 2021, por el que fue condenado y permaneció en prisión hasta este año. Tras recuperar la libertad, se le atribuyen los recientes asesinatos que mantienen en alerta a las autoridades.

La Policía desplegó equipos en distintos puntos de Canelones y Maldonado, y continúa recabando información para lograr la captura de Machado González.