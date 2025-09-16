Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad El Pelón | Colonia Nicolich | homicidios

Prófugo

Policía busca a "El Pelón", múltiple homicida requerido por tres crímenes recientes

“El Pelón”, oriundo de Colonia Nicolich, es considerado por la Policía como uno de los delincuentes más peligrosos del país. Reside en los alrededores de Pando y Solymar.

Policía busca a "El Pelón", múltiple homicida requerido por tres crímenes recientes.

 Foto: Ministerio del Interior
Por Redacción Caras y Caretas

La Policía mantiene un amplio operativo para dar con el paradero de José Carlos Machado González, conocido como “El Pelón”, de 32 años, requerido por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en los últimos días.

Según confirmó a la prensa Victor Trezza, jefe de Policía de Maldonado , Machado es investigado por al menos tres crímenes cometidos en una semana, para los que habría contado con la complicidad de Richard Rámirez, quien ya fue detenido.

El primer crimen ocurrió el 8 de septiembre en Colonia Nicolich, Canelones, donde fue asesinado un hombre de 33 años. Días después, en la madrugada del jueves 12 de septiembre, la enfermera Taliha Tuvy Viera, de 26 años, fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en un estacionamiento de Playa Verde, Maldonado. Ese mismo viernes, en la ciudad de Pando, un hombre de 31 años fue ultimado en el barrio Estadio.

Machado es considerado por la Policía como uno de los delincuentes más peligrosos del país. Actualmente, fiscales de Maldonado y Ciudad de la Costa trabajan de forma conjunta en las investigaciones. Trezza detalló que el homicida es oriundo de Colonia Nicolich y habita los "alrededores" de Pando y Solymar.

El historial delictivo de "El pelón"

El historial delictivo de “El Pelón” se remonta a su adolescencia. Según consignó Subrayado, con apenas 17 años, en 2010, se le atribuyen dos homicidios en Montevideo, ocurridos en junio y diciembre de ese año. En 2011, ya en Colonia Nicolich, provocó la muerte de un comerciante durante una rapiña. Por este último hecho fue condenado a cinco años de privación de libertad en el INAU.

Ya como adulto, acumuló antecedentes por delitos vinculados a drogas, rapiña especialmente agravada y un incendio registrado en 2021, por el que fue condenado y permaneció en prisión hasta este año. Tras recuperar la libertad, se le atribuyen los recientes asesinatos que mantienen en alerta a las autoridades.

La Policía desplegó equipos en distintos puntos de Canelones y Maldonado, y continúa recabando información para lograr la captura de Machado González.

