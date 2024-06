¿Los secuestradores habrían traído a Loan hasta Uruguay?

Por esta razón de activaron varias líneas de acción, como la publicación de su foto y algunos datos personales en el portal de personas desaparecidas, y que Interpol en coordinación con la Jefatura Policial de Artigas iniciaran tareas de investigación en el departamento norteño.

Medidas similares se han iniciado tanto en Paraguay como en Brasil.

Pero, hasta ahora, según informaron medios argentinos, no habría pruebas de que los secuestradores hayan sacado al pequeño de Argentina.

Un caso dramático

Loan Peña, un niño de cinco años de la localidad correntina El Algarrobal, se encuentra desaparecido desde el 13 de junio.

Aunque en un comienzo se sospechaba que se había perdido, la semana pasada el caso dio un giro dramático y ahora se sospecha que fue secuestrado y es víctima de una red de trata.

A los 12 días de la desaparición en Corrientes de Loan, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a esa provincia. Bullrich mantuvo una reunión en Goya con el ministro de Justicia provincial Juan José López Desimoni y con el titular de la cartera de Seguridad, Buenaventura Duarte.

El objetivo de la visita, explicó la jerarca, es interiorizarse sobre la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña y ver qué avances hay. Según informaron los medios locales, Bullrich evaluará junto a los ministros la pista de que el niño pudo haber sido llevado a Paraguay y definirá si efectivamente se trasladará al país vecino, tal como se dijo en un primer momento.

La investigación bajo la lupa

Tras reunirse con funcionarios del gobierno provincial, la ministra Patricia Bullrich se refirió en Goya a la desaparición de Loan en una improvisada conferencia de prensa. "Vinimos a ordenar la investigación", dijo Bullrich, cuando ya pasaron 12 días de la desaparición del niño.

No dio precisiones sobre la investigación y dijo al respecto que ello se debía a que cualquier dato podía poner en riesgo la pesquisa. En ese sentido, señaló que "serán días difíciles" y que "será sancionado" quien dé información.

"Cada dato que se haga público puede poner en riesgo la investigación, que será confidencial", expresó. Con respecto a la tarea de los fiscales actuantes, no quiso evaluar su labor ni calificar por qué se perdió tanto tiempo en tomar recaudos para evitar que eventualmente el nene fuera sacado de 9 de Julio.

Dijo también que está en contacto con Paraguay y Brasil y que la detención del comisario del pueblo le dolió "mucho". Al retirarse, los uniformados debieron hacer un cerco para que la gente no se le acercara. Así Bullrich subió a una camioneta negra para irse del lugar, mientras la gente gritaba ¡¡justicia!!

Un comisario implicado

Por otro lado, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, informó que el comisario Walter Maciel, detenido por el supuesto entorpecimiento de la investigación en torno a la desaparición del niño Loan Peña, contaba con una denuncia previa por presunto abuso sexual.

"Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares", explicó Sotelo en cuanto al comisario Maciel.

¿Qué dijo la abuela de Loan?

"No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza", dijo Catalina, la abuela de Loan, en cuya casa desapareció su nieto hace 12 días, tras un almuerzo.

La mujer habló habló de los detenidos, en especial de María Victoria Caillava, quien junto a su esposo Carlos Pérez están sospechados de ser liderar el supuesto secuestro del niño. "Mi prima es Victoria. Ella quería comer pollo de campo y por eso la invité. Vino con su marido. Era la primera vez que veía a Carlos", contó.

Catalina expresó que no esperaba a su nieto en el almuerzo, quien llegó con su papá. "Vino de sorpresa a la mañana, no lo esperaba".

“Llegamos de sorpresa”

José, el papá de Loan Danilo Peña, sostuvo que él y su hijo llegaron "de sorpresa" al almuerzo organizado en casa de la abuela, donde el nene fue visto por última vez el 13 de junio. Fue en una nota con C5N, donde también sostuvo que la pareja de María Victoria Caillava y Carlos Pérez no había sido invitada al almuerzo y los había llevado Laudelina, tía del niño desaparecido.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá. Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé", relató.

Duro cuestionamiento

Como informó Página 12, Marisa Olguín, madre de Bruno Gentiletti, el niño que desapareció en Rosario en 1997, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y la Justicia de Corrientes en torno a la desaparición de Loan, y en referencia a la historia de su lucha para encontrar a su hijo, lamentó: "Parece que nuestra experiencia no le sirvió a nadie, porque siguen haciendo las cosas mal”.

“Estamos siguiendo momento a momento lo que pasa (con el caso de Loan). Vemos que siempre pasa lo mismo: que se plantan huellas o cosas para distraer, que no se puede confiar en nadie. Y así el tiempo pasa y los chicos no se encuentran, y es terrible", criticó la mujer, quien durante 27 años buscó incansablemente a su Bruno.

En tanto, en declaraciones con Rosario3, aseguró que su familia trabajó "mucho en su momento para que esto no pasara", pero remarcó que no hubo cambios en la actualidad. "No cierran fronteras, no cuidan nada, y hasta que llega el Alerta Sofía, ya pasó todo”, lamentó. En tanto, conmovida, insistió: "Yo sé que buscaron, pero siempre se llega tarde a todo”.

Marisa remarcó que no se comunicó con los padres de Loan Peña y explicó el motivo: "¿Para qué si no podemos ayudar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que hace años buscamos a nuestros hijos y no podemos encontrarlos y agregarles más dolor? No podemos ayudarlos, no sabemos cómo. ¿Qué le vamos a decir a ellos, que somos papás que hace veintipico de años que buscamos a nuestros hijos?”.

Finalmente, manifestó su deseo: “Que lo encuentren a Loan, no quiero que haya otra familia viviendo en la incertidumbre. Es horrible estar esperando”.