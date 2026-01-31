Más de un millar de vecinos de Capurro recibieron los nuevos contenedores de la intendencia

Estrategia de la Intendencia

El director del departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, resaltó las características del nuevo equipamiento que permite ir reduciendo la cantidad de contenedores en vía pública y agregó que el 30% de materiales que genera, en promedio cada persona, son reciclables, por lo que "si todo ese material lo clasificamos, estaríamos disminuyendo en un tercio los residuos que van al contenedor intradomiciliario".

El jerarca explicó que "esa es la importancia de clasificar en casa", porque se generan menos residuos que van a disposición final y a la vez se aporta al componente social que brinda trabajo a las cooperativas de clasificación para el reciclaje.

Retirar contenedores e la cas calles

El intendente interino, Justo Onandi, por su parte, recordó que uno de los compromisos durante la campaña fue implementar cambios en la recolección de residuos y en la limpieza "e inmediatamente empezamos a realizar los cambios en distintos barrios, por lo que el compromiso que se hizo se empezó a cumplir".

Además, destacó el equipo de trabajo conformado para el departamento de Desarrollo Ambiental y resaltó que a nivel del presupuesto se "está dando un gran porcentaje para el plan de limpieza".

Por su parte, la secretaria general, Viviana Repetto resaltó la respuesta de vecinas y vecinos de Capurro en cuidar el barrio en que viven, aportando "para que este proceso de transición sea haga lo mejor posible y con la rapidez que se necesita".