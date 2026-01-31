Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad contenedores |

Hogares sustentables

Más de un millar de vecinos de Capurro recibieron los nuevos contenedores de la intendencia

La secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto resaltó la respuesta de vecinas y vecinos de Capurro en cuidar el barrio en que viven.

Más de mil contenedores se entregaron a vecinos en Capurro.

Por Redacción Caras y Caretas

Más de un millar de vecinas y vecinos de Capurro recibieron los nuevos contenedores para residuos mezclados, así como los destinados a materiales reciclables, con capacidad de 120 litros como parte del programa de Hogares Sustentables de la Intendencia de Montevideo.

Los nuevos contenedores fueron destinados a hogares del barrio Capurro, en la zona delimitada por la calle Uruguayana, bulevar Artigas, la ruta Hugo Batalla (accesos), el arroyo Miguelete y la calle Zufriategui.

La entrega se realizó en el Espacio Campomar y reunió a gran cantidad de vecinas y vecinos del barrio, quienes retiraron sus contenedores intradomiciliarios y recibieron las indicaciones sobre el uso y el funcionamiento del nuevo sistema de recolección.

Estrategia de la Intendencia

El director del departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, resaltó las características del nuevo equipamiento que permite ir reduciendo la cantidad de contenedores en vía pública y agregó que el 30% de materiales que genera, en promedio cada persona, son reciclables, por lo que "si todo ese material lo clasificamos, estaríamos disminuyendo en un tercio los residuos que van al contenedor intradomiciliario".

El jerarca explicó que "esa es la importancia de clasificar en casa", porque se generan menos residuos que van a disposición final y a la vez se aporta al componente social que brinda trabajo a las cooperativas de clasificación para el reciclaje.

Retirar contenedores e la cas calles

El intendente interino, Justo Onandi, por su parte, recordó que uno de los compromisos durante la campaña fue implementar cambios en la recolección de residuos y en la limpieza "e inmediatamente empezamos a realizar los cambios en distintos barrios, por lo que el compromiso que se hizo se empezó a cumplir".

Además, destacó el equipo de trabajo conformado para el departamento de Desarrollo Ambiental y resaltó que a nivel del presupuesto se "está dando un gran porcentaje para el plan de limpieza".

Por su parte, la secretaria general, Viviana Repetto resaltó la respuesta de vecinas y vecinos de Capurro en cuidar el barrio en que viven, aportando "para que este proceso de transición sea haga lo mejor posible y con la rapidez que se necesita".

