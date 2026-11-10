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Comienza la última fecha de la Segunda División dónde se define el segundo ascenso

Rentistas enfrentará al campeón de la Segunda División, Plaza Colonia, sabiendo que en caso de ganar estaría volviendo al círculo de privilegio.

Rentistas va por el ascenso en la Segunda División.

Rentistas va por el ascenso en la Segunda División.

 @RentistasSad
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El patablanca, casualmente, enfrentará a Rentistas que llega a esta instancia en el segundo lugar de la tabla. Los bichocolorados saben que en caso de ganar ascenderán a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Pero al acecho están Atenas y Colón. Los carolinos se medirán ante Oriental que pelea por asegurar un lugar en los playoffs mientras que los tricolores visitarán a Cerrito. Los dos necesitan ganar y esperar un traspié de Rentistas.

Por el descenso la lucha está pareja, con Cerrito hoy ocupando un lugar en zona de descenso por lo que en caso de no sumar perderá la categoría. Muy de cerca están Miramar Misiones que enfrenta a Tacuarembó y La Luz que se medirá ante Fénix.

La última fecha de la Segunda División

Martes 10 de noviembre

16:30 - Huracán vs River Plate

  • Parque Palermo
  • Anahí Fernández

Miércoles 11 de noviembre

16:30 - La Luz vs Fénix

  • Complejo Rentistas
  • Leandro Lasso - Yimmy Álvarez (VAR)

16:30 - Tacuarembó vs Miramar Misiones

  • Estadio Goyenola
  • Eduardo Varela - Santiago Motta (VAR)

Jueves 12 de noviembre

16:30 - Plaza Colonia vs Rentistas

  • Parque Prandi
  • Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)

16:30 - Atenas vs Oriental

  • Estadio Atenas
  • Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:30 - Cerrito vs Colón

  • Parque Maracaná
  • Bruno Sacarelo

Sábado 14 de noviembre

19:30 - Paysandú vs Uruguay Montevideo

  • Estadio Artigas
  • Federico Rio

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