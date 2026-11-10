Con el partido entre Huracán y River Plate, este martes se pone en marcha la última fecha de la fase regular de la Segunda División. Plaza Colonia ya consiguió el primer ascenso pero la lucha para ver quien lo acompaña de manera directa, está realmente interesante.
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Comienza la última fecha de la Segunda División dónde se define el segundo ascenso
Rentistas enfrentará al campeón de la Segunda División, Plaza Colonia, sabiendo que en caso de ganar estaría volviendo al círculo de privilegio.