MGAP detecta glifosato en el patio de una escuela de Guichón tras denuncia de una maestra

El informe, firmado por los inspectores Miguel Demetriuk y Pablo Suárez, concluyó que la deriva de agroquímicos provino del predio denunciado, en infracción al decreto 264/004, que prohíbe la dispersión de productos fitosanitarios fuera del área de aplicación. Además, detectaron que el productor responsable, Juan Andrés Miller, no estaba inscripto en el Registro Único de Operadores (RUO) al momento de la fumigación.

El colectivo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales emitió un comunicado, donde informó que mantuvo reuniones con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, quien se comprometió a abordar la problemática por sus implicancias sanitarias.

Por su parte, el administrador del campo, David Helguera —edil y excandidato a la Intendencia de Paysandú por el Partido Colorado—, rechazó las acusaciones. En declaraciones a la emisora Cordialidad FM, calificó el episodio como “un escrache”, acusó a la maestra de actuar de “mala fe” y defendió la aplicación de herbicidas: “No hay otra manera de producir. Capaz que en el futuro inventan otra cosa”, afirmó.

Glifosato, potencialmente cancerígeno

En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al Glifosato como “probablemente carcinógeno”, tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN, además de provocar cáncer en animales de laboratorio.



