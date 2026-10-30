Ministerio del Interior abrió llamados para cubrir puestos en Científica y Centro de Comando Unificado

Podrán inscribirse ciudadanos naturales o legales, mayores de 18 años cumplidos al cierre del período de inscripción y hasta 45 años, que cuenten con carné de salud vigente, entre otros requisitos detallados en las bases generales del llamado.

El llamado esta dirigido para colaborar con los procesos y análisis forense de dispositivos electrónicos, que se llevan adelante en el Laboratorio de Análisis Informático de la Dirección Nacional de Policía Científica.

Proceso de selección

El proceso de selección constará de cinco etapas: control de requisitos excluyentes, formación y experiencia, prueba de oposición, prueba psicológica y entrevista con el tribunal de concurso.

Los postulantes deberán obtener un mínimo del 50% de aprobación en cada etapa, con excepción de la formación y experiencia, que no tendrá carácter eliminatorio. La aprobación del concurso se alcanzará con un puntaje igual o superior al 60% del puntaje total del proceso. Quien obtenga esa puntuación integrará la lista de prelación final que tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su publicación, y estarán ubicados en relación al puntaje obtenido en orden decreciente.

Para acceder a más información, los interesados podrán consultar las Bases Generales del llamado. Por dudas o consultas, podrán comunicarse a través del correo electró[email protected] o a los teléfonos 2030 3334 / 2030 3345.

Nueve vacantes para el Centro de Comando Unificado

Por otra parte, la cartera llamó a un concurso abierto y acotado en la modalidad de Oposición y Méritos, para cubrir nueve cargos vacantes pertenecientes al Escalafón “L” Policial en el Subescalafón de Policía Especializado con la jerarquía de Cabo (PE), para el Área de Videovigilancia de la Dirección General del Centro de Comando Unificado.

El llamado a concurso es público y abierto de oposición y méritos Nº 8403/2026, tendrá un régimen de 40 horas semanales contractuales.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción comenzó el 28 de octubre, y los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre de 2026 inclusive, a través del formulario web disponible en la página del llamado.

El presente llamado está dirigido de forma exclusiva a personas de 18 a 45 años de edad, residentes en el Departamento de Montevideo, para monitorear los sistemas de videovigilancia para detectar delitos, situaciones de riesgo o emergencias, activar las alertas correspondientes y coordinar la respuesta policial y de emergencia, asegurando el registro de la información.

Proceso de selección

El proceso de selección constará de cinco etapas: control de requisitos excluyentes, formación y experiencia, prueba de oposición, prueba psicológica y entrevista con el tribunal de concurso.

Los postulantes deberán obtener un mínimo del 50% de aprobación en cada etapa, con excepción de la formación y experiencia, que no tendrá carácter eliminatorio.

La aprobación del concurso se alcanzará con un puntaje igual o superior al 60% del puntaje total del proceso. Quien obtenga esa puntuación integrará la lista de prelación final que tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su publicación, y estarán ubicados en relación al puntaje obtenido en orden decreciente.

Se recuerda que toda la información y las comunicaciones relacionadas con el llamado serán publicadas a través del sitio web del Ministerio del Interior. Será responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre las novedades del proceso

Para acceder a más información, los interesados podrán consultar las Bases Generales del llamado. Por dudas o consultas, podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o a los teléfonos 2030 1529 y 2030 1530.