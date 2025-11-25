Mónica Xavier: "Cuando una mujer es víctima de violencia en el hogar, los niños también lo son"

"La violencia vicaria es indiscutiblemente violencia de género"

Asimismo, recordó que cuando una mujer es víctima de violencia en el hogar, los niños también lo son. El informe La violencia contra niñas, niños y adolescentes muestra que en el 20% de los casos en que la mujer enfrenta agresiones, la pareja o expareja también agrede directamente a niños y adolescentes.

En 2024 murieron cuatro niños a manos de sus padres en el marco de situaciones de violencia, recordó la jerarca.

“La violencia vicaria existe, la violencia vicaria mata. La violencia vicaria es indiscutiblemente violencia de género. Reconocerla es el primer paso para detenerla, sí. Pero reconocerla implica también asumir que, como Estado, debemos mejorar, llegar antes, coordinar mejor, actuar más rápido y con mayor contundencia”, reflexionó Xavier.

“Los niños son víctimas directas”

En el mismo sentido, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, expresó que muchas veces los niños son los portavoces de estas situaciones y remarcó que el impacto que se produce en ellos es directo. “No son espectadores pasivos, son víctimas directas”.

Agregó que cada golpe o insulto a su mamá o a quien los cuida es un golpe directo a ellos.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que desde la cartera estatal se trabaja para cambiar esa realidad e hizo referencia al reciente lanzamiento de los dispositivos Élida 360, una herramienta para cambiar situaciones que hoy no logran neutralizar otros dispositivos como las tobilleras electrónicas.