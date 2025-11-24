25N: cómo será la movilización en otro año atravesado por el aumento de las violencias

Contra todas las violencias

Bajo la consigna “Contra todas las violencias: lucha y resistencia”, la plataforma Vía al 8M y la Coordinadora de Feminismos convocaron a una concentración en Plaza Libertad a partir de las 18:30. Allí, se realizará una intervención feminista y luego marcharán hacia la explanada de la Universidad de la República (Udelar), donde se leerá una proclama.

En su convocatoria, la Coordinadora de Feminismos expresó que este 25N quieren visibilizar especialmente “una de esas formas de violencia, quizás la menos percibida, la más naturalizada por algunas y la más ajena para otras. La violencia que sufren doblemente las personas presas por ser mujeres o disidencias.” Señalaron que la cárcel, para ellas, es “lugar de tortura y exterminio” y explicitan dolorosas imágenes de abandono, culpa, angustia y silenciación que atraviesan muchas vidas.

Ni una muerte indiferente

Como cada año, el colectivo Mujeres de Negro buscará representar el duelo y la denuncia con su tradicional recorrido en silencio. Llamaron a concentrarse a partir de las 18 horas en la Plaza Independencia, desde donde marcharán hasta la Intendencia de Montevideo. La acción finalizará con una performance, una intervención urbana y la lectura de la proclama.

"Marchamos todas y todos. Por las mujeres, por las niñas, niños y adolescentes, por una sociedad libre de miedo y de violencia. Te invitamos, los invitamos a marchar, porque la lucha contra la violencia nos involucra como sociedad", dice la convocatoria.

Una de las integrantes del colectivo, Silvia Gadea, explicó a Caras y Caretas que la consigna central de este año es: “mientras ellos archivan causas, nosotras contamos muertas”, con lo que buscan denunciar la falta de respuesta estatal ante la violencia de género.

La vocera afirmó que los tiempos institucionales siguen siendo un obstáculo crítico y que existe “mucho protocolo” y que, cuando finalmente se toman medidas, “ya es tarde”. Mencionó demoras en todas las etapas, desde la presentación de la denuncia hasta la decisión judicial, así como en la asignación y activación de dispositivos como las tobilleras.

También cuestionó la falta de personal especializado para recibir denuncias y evitar la revictimización. Explicó que, aunque existen centros específicos, “no hay gente especializada para tomar la denuncia”, lo que afecta a mujeres que atraviesan procesos complejos y para quienes “esperar tanto no las ayuda”. Además, subrayó que “la primera escucha es importantísima” para garantizar que las víctimas accedan a un acompañamiento adecuado.

Consultada por otras demandas del colectivo, se refirió a la Ley Integral de Violencia basada en Género que, a su entender, "tiene un marco robusto", pero “no se implementa de la forma adecuada”. En tal sentido, enumeró problemas como la escasez de juzgados, la falta de espacios de contención, la saturación de la atención en salud mental y la ausencia de políticas que atiendan situaciones habitacionales y económicas.

Afirmó que muchas mujeres no pueden salir del círculo de violencia porque no cuentan con redes de apoyo ni con soluciones rápidas w insistió en que es necesario “invertir un poco más en todos los procesos”, desde el momento en que la persona reconoce que es víctima hasta que se ejecutan las medidas de protección.

Para finalizar, sostuvo que se requiere “empezar a tejer redes para que las soluciones sean inmediatas”, y que esas respuestas aborden tanto la seguridad como las condiciones materiales de vida.

Intersocial Feminista: "Otro año sin recursos"

Por su parte, la Intersocial Feminista llamó a adherir a las movilizaciones convocadas por los otros colectivos y difundió su propia proclama, que inicia con un fuerte reclamo al gobierno: “Un año más de votación del presupuesto quinquenal nos deja sin los recursos necesarios para implementar la Ley 19.580”.

El texto repasa hechos recientes que evidencian fallas estructurales en la respuesta institucional. Menciona que este fue “un año en el que niños y niñas fueron asesinados por sus progenitores, a pesar de haberse solicitado ayuda institucional” y que Presidencia "se comprometió a instalar una mesa de trabajo para revisar el sistema de respuesta y nunca más nos convocó".

La proclama también alude a la situación en centros educativos, donde —según el documento— “la violencia doméstica se desbordó en las escuelas (…) sin ningún dispositivo adecuado de contención y apoyo”, lo que habría generado hechos inéditos en la educación pública. La organización sostiene que el trabajo territorial continúa siendo un compromiso discursivo, sin acciones que lo materialicen.

El comunicado subraya que muchas mujeres no llegan a pedir ayuda “porque no conocen sus derechos”, porque su vida ha estado marcada por la violencia o porque han perdido la confianza en las instituciones. En ese sentido, la Intersocial afirmó que vuelve a reclamar “no por capricho, sino por indignació" y "fundada en hechos concretos”, en un país donde persisten los femicidios y donde niñas y niños continúan expuestos a múltiples violencias.

Además, la organización cuestionó la falta de recursos para prevenir estas situaciones y denunció “retrocesos en políticas de género”, reclamando un presupuesto adecuado para Inmujeres y no uno “que apenas sostiene lo básico”. También exigió “responsabilidad política por parte de todo el Estado uruguayo” y justicia efectiva, con medidas de protección y evaluaciones de riesgo que realmente resguarden la vida de quienes se encuentran en peligro.

La proclama cierra con un mensaje dirigido tanto a la sociedad como a las instituciones, al repudiar “los discursos de odio, la justificación de agresores, la culpabilización de las víctimas y el silencio cómplice”. Según la organización, “la impunidad social también mata”.