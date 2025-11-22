Terrible: en Uruguay se recibe una denuncia cada 12 minutos por violencia doméstica

Este viernes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio del Interior presentó un completo informe sobre la temática, correspondiente al período enero-octubre.
En los primeros diez meses del año, se realizaron 35.443 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, como amenazas y lesiones, por ejemplo. Esta cifra se traduce en 117 denuncias diarias y 12 por minuto.
De acuerdo a este informe, el 61% de las denuncias son de parejas, exparejas o vínculos afectivos sexuales, mientras que el 39% de las denuncias son de familiares consanguíneos o políticos.
En situaciones de pareja, la violencia física representa el 42%, la psicológica el 30%, la violencia vicaria el 14%, la violencia digital 9%, y la sexual el 3% y violencia patrimonial o económica, el 2%.
En tanto, en situaciones familiares, la violencia psicológica es la más prevalente con un 56%, seguida de la física con un 31%.
Además, del total de las denuncias, el 70% son de mujeres: el 26% de las víctimas mujeres tienen entre 18 y 28 años, y 21% entre 29 y 38 años.
En cuanto a las medidas de protección, el informe destaca que, en lo que va de 2025, se colocaron 3.739 dispositivos electrónicos (tobilleras).
Delitos sexuales y homicidios
En 2025 se reportaron 2.768 denuncias de delitos sexuales, un 5,5% menos respecto al año anterior, y el 81% de estos fue sobre mujeres.
De ese total, la mayoría fue sobre mujeres de entre 13 y 17 años (34%), seguida de la franja de entre 6 y 12 años (24%) y 18 a 28 años (16%).
El informe también aborda los datos de homicidios a mujeres, y señala que, en 2025, se registraron 19 homicidios domésticos a mujeres, con un 58% en contexto de violencia doméstica, y la mayoría de los homicidios son cometidos por parejas o exparejas, mientras que el 47% restante fue cometido por algún familiar.
De esos homicidios, 16 comprendieron a delitos de violencia basada en género.