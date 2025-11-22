Terrible: en Uruguay se recibe una denuncia cada 12 minutos por violencia doméstica

En situaciones de pareja, la violencia física representa el 42%, la psicológica el 30%, la violencia vicaria el 14%, la violencia digital 9%, y la sexual el 3% y violencia patrimonial o económica, el 2%.

En tanto, en situaciones familiares, la violencia psicológica es la más prevalente con un 56%, seguida de la física con un 31%.

Además, del total de las denuncias, el 70% son de mujeres: el 26% de las víctimas mujeres tienen entre 18 y 28 años, y 21% entre 29 y 38 años.

En cuanto a las medidas de protección, el informe destaca que, en lo que va de 2025, se colocaron 3.739 dispositivos electrónicos (tobilleras).

Delitos sexuales y homicidios

En 2025 se reportaron 2.768 denuncias de delitos sexuales, un 5,5% menos respecto al año anterior, y el 81% de estos fue sobre mujeres.

De ese total, la mayoría fue sobre mujeres de entre 13 y 17 años (34%), seguida de la franja de entre 6 y 12 años (24%) y 18 a 28 años (16%).

El informe también aborda los datos de homicidios a mujeres, y señala que, en 2025, se registraron 19 homicidios domésticos a mujeres, con un 58% en contexto de violencia doméstica, y la mayoría de los homicidios son cometidos por parejas o exparejas, mientras que el 47% restante fue cometido por algún familiar.

De esos homicidios, 16 comprendieron a delitos de violencia basada en género.