Montevideo tendrá su primer evento de moda sostenible: ¿de qué se trata?

Una nueva mirada sobre el diseño contemporáneo

Desde la organización señalaron que el objetivo es promover modelos de producción responsable, la valorización de materiales y nuevas miradas sobre el diseño contemporáneo, en un contexto donde la sostenibilidad gana cada vez más espacio dentro de la industria de la moda.

En diálogo con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, Morrel recordó que el proyecto es el resultado de años de trabajo vinculados a la economía circular y al aprovechamiento de excedentes textiles.

Según explicó, sus primeros pasos en el área estuvieron ligados a un emprendimiento desarrollado junto a su esposo. “Yo empecé en moda circular creando en Uruguay un emprendimiento de excedentes textiles. Lo hago en conjunto con mi esposo”, relató.

La directora ejecutiva del encuentro contó además que la idea de impulsar una semana de la moda sostenible surgió precisamente de su esposo y que luego se lo comentó a Vázquez, quien apoyó la idea desde el inicio. “Hoy podemos decir que lo logramos tener este evento luego de mucho trabajo, muchas noches sin dormir”, expresó.

El evento contará con la participación de diseñadores internacionales y fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, además de recibir declaraciones de interés de los ministerios de Educación y Cultura y de Ambiente.

Entre quienes formarán parte de la programación se encuentra la diseñadora uruguaya Rosana Angeloni, directora de la marca Ropark, especializada en diseño consciente y slow fashion, quien representará al país durante el encuentro.

La diseñadora señaló que su vínculo con la moda sostenible comenzó mucho antes de que el concepto se popularizara. “ Ahora es una moda, pero para mí y para Ropark es un estilo de vida”, afirmó.

Angeloni recordó que desde sus inicios se sintió atraída por prendas duraderas y de calidad, inspiradas en generaciones anteriores. “Siempre me gustó la época de mis abuelas, de las prendas que duraban, los tapados, los Montgomery”, señaló.

Tras comenzar a confeccionar y vender sus diseños en ferias como las de Villa Biarritz y Parque Rodó, detectó que los restos textiles podían tener una segunda vida. “Cuando empecé con la confección decía: ‘Yo no puedo tirar esto, ¿qué hago con esto?’. Empecé a acumular y a incorporar parches en la ropa, a intervenir prendas con diferentes textiles”, relató.

Esa búsqueda derivó en un modelo de producción sin desperdicios. “Tengo cero descarte textil”, aseguró.

Para la diseñadora, el principal desafío pasa por modificar los hábitos de consumo y alejarse de la lógica de la moda rápida. En ese sentido, sostuvo que la clave está en elegir prendas de calidad, atemporales y pensadas para perdurar en el tiempo.

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