MSP vacunará contra la gripe este lunes en Plaza Independencia

Vacunas contra la gripe

Según datos de la cartera, más de 120.000 personas ya recibieron la vacuna antigripal en lo que va de la campaña. Si bien la inmunización está disponible para toda la población, las autoridades insisten en la importancia de que se vacunen especialmente los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, niños desde los seis meses hasta los cinco años, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, embarazadas y puérperas, así como personal de la salud y trabajadores de servicios esenciales.

También integran la lista de grupos de especial interés quienes se desempeñan en contacto con aves, en el sector ganadero y en la industria láctea, debido a su potencial exposición a virus de influenza.

Con esta intervención en el centro de la ciudad, el MSP busca reforzar la prevención en plena temporada de mayor circulación viral y promover la vacunación como herramienta clave de salud pública.