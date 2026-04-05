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Sociedad

Reforzar la prevención

MSP vacunará contra la gripe este lunes en Plaza Independencia

Más de 120.000 personas ya recibieron la vacuna contra la gripe. El MSP continúa la campaña en todo el país.

MSP continúa la campaña de vacunación contra la gripe.

MSP continúa la campaña de vacunación contra la gripe.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegará un vacunatorio especial en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, con el objetivo de facilitar el acceso a las dosis contra la gripe y el Covid-19 en un punto neurálgico de la capital.

El puesto funcionará este lunes 6 y el próximo lunes 13 de abril, en el horario de 9:30 a 16:30. Para recibir la vacuna, las personas deberán concurrir únicamente con su cédula de identidad, sin necesidad de agenda previa.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Salud Pública para ampliar la cobertura de vacunación y acercar el servicio a la población en espacios de alta circulación.

Vacunas contra la gripe

Según datos de la cartera, más de 120.000 personas ya recibieron la vacuna antigripal en lo que va de la campaña. Si bien la inmunización está disponible para toda la población, las autoridades insisten en la importancia de que se vacunen especialmente los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, niños desde los seis meses hasta los cinco años, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, embarazadas y puérperas, así como personal de la salud y trabajadores de servicios esenciales.

También integran la lista de grupos de especial interés quienes se desempeñan en contacto con aves, en el sector ganadero y en la industria láctea, debido a su potencial exposición a virus de influenza.

Con esta intervención en el centro de la ciudad, el MSP busca reforzar la prevención en plena temporada de mayor circulación viral y promover la vacunación como herramienta clave de salud pública.

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