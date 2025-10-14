Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad MTOP | transporte |

nueva flota

MTOP fiscalizará rutas nacionales con unidades móviles

La flota de móviles fue presentada por el MTOP y será distribuida por todas las rutas nacionales para fiscalizar carga, pasajeros y tránsito en general.

Fiscalización móvil.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó su nueva flota de 10 móviles que serán integrados al cuerpo inspectivo de la Dirección Nacional de Transporte, para fortalecer las tareas de fiscalización en tiempo real para los principales sectores del transporte carretero: carga, pasajeros y tránsito en general.

En una primera etapa, solo se constatará el incumplimiento de normativa. Las sanciones se implementarán una vez presentada esta herramienta a todas las partes involucradas.

Cada vehículo está equipado con un robot que cuenta con siete cámaras móviles, tecnología que incluye lectores LPR destinados a identificar matrículas en vehículos que circulan a alta velocidad tanto en el día como en la noche, entre otras prestaciones.

Los móviles, presentados en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, estarán distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en zonas sin infraestructura de fiscalización.

Política de prevención

El director de nacional de Transporte, Felipe Martín, explicó que estos vehículos se suman a una política de prevención y disuasión. Añadió que se trabaja en el ordenamiento y seguridad en la circulación junto a gremiales y empresarios del transporte de carga.

El jerarca adelantó que, a las 32 balanzas instaladas en diversos puntos del país, se sumarán 20 pórticos fijos.

En la presentación de los móviles estuvieron presentes la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera.

