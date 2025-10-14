El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó su nueva flota de 10 móviles que serán integrados al cuerpo inspectivo de la Dirección Nacional de Transporte, para fortalecer las tareas de fiscalización en tiempo real para los principales sectores del transporte carretero: carga, pasajeros y tránsito en general.
MTOP fiscalizará rutas nacionales con unidades móviles
La flota de móviles fue presentada por el MTOP y será distribuida por todas las rutas nacionales para fiscalizar carga, pasajeros y tránsito en general.