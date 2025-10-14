MTOP fiscalizará rutas nacionales con unidades móviles

Los móviles, presentados en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, estarán distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en zonas sin infraestructura de fiscalización.

Política de prevención

El director de nacional de Transporte, Felipe Martín, explicó que estos vehículos se suman a una política de prevención y disuasión. Añadió que se trabaja en el ordenamiento y seguridad en la circulación junto a gremiales y empresarios del transporte de carga.

El jerarca adelantó que, a las 32 balanzas instaladas en diversos puntos del país, se sumarán 20 pórticos fijos.

En la presentación de los móviles estuvieron presentes la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera.