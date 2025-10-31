Recuperan 53 terneros robados e imputan al hombre implicado

La investigación que estuvo a cargo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Lavalleja desde abril del 2025 permitió allanar un establecimiento en el Departamento de Durazno y logró incautar los 53 terneros robados y detener a un hombre de 68 años implicado en el delito.
Imputado por abigeato
El detenido fue conducido a la Fiscalía de 1er turno de Lavalleja, a cargo de Noelia González, quien solicitó la formalización de la investigación para M.J.C.G de 68 años imputándole la presunta comisión de un delito de abigeato agravado.
La Jueza de 1er turno dispuso por sentencia interlocutoria como medidas limitativas el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal, la prohibición de salir sin autorización del territorio nacional, la retención de documento de viaje, y la prohibición de comunicación con la víctima por el radio de 500 metros, todo por el plazo de 120 días sin perjuicio de nueva disposición o hasta emitir el dictamen final.
Con respecto a los animales recuperados, quedaron en un predio propiedad del denunciante ubicado por ruta 8 en el Departamento de Lavalleja.
Conexiones delictivas
Algunos de los integrantes de esta maniobra delictiva están vinculados a otras personas que fueron investigadas por la Dirección de Investigaciones de Cerro Largo y que hasta la fecha han resultado con imputaciones con prisión preventiva por estafas, calumnia, simulación de delito y apropiación indebida.
En el transcurso de las acciones investigativas fueron participes analistas del Departamento de Delitos Complejos y de Policía Científica de Lavalleja.