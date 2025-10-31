Recuperan 53 terneros robados e imputan al hombre implicado

Con respecto a los animales recuperados, quedaron en un predio propiedad del denunciante ubicado por ruta 8 en el Departamento de Lavalleja.

Conexiones delictivas

Algunos de los integrantes de esta maniobra delictiva están vinculados a otras personas que fueron investigadas por la Dirección de Investigaciones de Cerro Largo y que hasta la fecha han resultado con imputaciones con prisión preventiva por estafas, calumnia, simulación de delito y apropiación indebida.

En el transcurso de las acciones investigativas fueron participes analistas del Departamento de Delitos Complejos y de Policía Científica de Lavalleja.