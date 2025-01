Mujica anunció que el cáncer se expandió al hígado: "Me estoy muriendo"

La enfermedad avanzó

El semanario Búsqueda intentó realizar una entrevista con el expresidente y se econtró con unas breves reflexiones: "Me estoy muriendo". aseguró. Y continuó: "El cáncer de esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por que? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuero no lo aguanta".

Mujica dijo que no se va a hacer ningún tratamiento más, que lo único que les pidió a los médicos es no lo hagan "sufrir al pedo".

"Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de siemple como te lo digo". Y agregó: "Estoy condenado, hermano, Hasta acá lalegue".

"Yo me voy a morir acá (en la chacra de Rincón del Cerro). Ahí afuera hay un sequoia grandote (un árbol que él cultivo de una semilla que le regalaron). Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mi. Y ya está", aseguró Mujica.

Finalmente, cerró despidiendose de sus compañeros y anunció que no dará más entrevistas: "Lo que les pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", sentenció