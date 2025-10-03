Mujica en el Día del Patrimonio: una exposición sobre su vida y legado

En el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio, bajo la consigna “1825-1830. Bicentenario en todos los pagos”, el Movimiento de Participación Popular (MPP) abrirá las puertas de su local central —ubicado en Mercedes y Ejido, Montevideo— para presentar la exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”, los días 4 y 5 de octubre.