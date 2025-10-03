Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Día del Patrimonio |

Fotografías inéditas en el local del MPP

Mujica en el Día del Patrimonio: una exposición sobre su vida y legado

La exposición que se presentará en el marco del Día del Patrimonio propone un recorrido por la trayectoria de Mujica, con fotografías inéditas.

Una exposición sobre Mujica.

La propuesta invita a recorrer la vida de José “Pepe” Mujica a través de un relato sonoro y visual que rescata la figura de un hombre sencillo que llegó a ser presidente y símbolo mundial. La muestra incluye fotografías inéditas y objetos personales nunca antes exhibidos, que permiten acercarse a escenas íntimas y momentos que marcaron su historia: desde la infancia hasta la actualidad.

Una forma de hacer política con razón y corazón

El recorrido intenta transmitir cómo la sencillez, la coherencia y la sensibilidad de Mujica se transformaron en una forma de entender la política vinculada al compromiso con la gente y a una ética basada en el amor por lo cotidiano.

Además de la exposición, el público podrá participar de actividades culturales:

  • Sábado a las 18:30 horas: el profesor e historiador Gerardo Caetano brindará la charla “Naides es más que naides”.

  • Domingo a las 18:30 horas: cierre musical en la calle con un concierto íntimo de Mario Carrero, donde la canción se entrelaza con la memoria y la emoción popular.

Patrimonio, historia y memoria viva

En este Día del Patrimonio, la muestra se suma a las celebraciones del bicentenario de la independencia, recordando que la historia también se construye con las voces y gestos de quienes, desde la vida cotidiana, supieron sembrar y cosechar el afecto de la gente.

La exposición estará abierta ambos días, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

