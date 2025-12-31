Hacete socio para acceder a este contenido

ADIÓS

Murió la española Cecilia Giménez que se volvió famosa por la fallida restauración del Ecce Homo

La española de 94 años y se hizo conocida en todo el mundo tras intervenir un fresco centenario de Jesucristo en una iglesia de Borja apodado “Ecce Mono”.

Cecilia Giménez, la feligresa española que alcanzó fama mundial por su fallida restauración del fresco del Ecce Homo, falleció a los 94 años en la localidad de Borja, en el noreste de España. La noticia fue confirmada por el alcalde del municipio, Eduardo Arilla, a través de una publicación en redes sociales.

Giménez se volvió conocida en 2012 luego de intentar restaurar una pintura centenaria de Jesucristo en el Santuario de la Misericordia, intervención que alteró por completo el rostro original de la obra y generó una inesperada repercusión internacional.

La restauración

El fresco, realizado por el pintor del siglo XIX Elías García Martínez, presentaba un avanzado deterioro. Según explicó el alcalde, Giménez decidió repintarlo “con la mejor de las intenciones”, contando con el permiso del párroco y siguiendo una práctica habitual en la iglesia.

Sin embargo, el resultado final desató una ola de reacciones y memes en redes sociales, donde la imagen fue rebautizada como “Ecce Mono”, debido a que el rostro de Cristo pasó a asemejarse al de un mono. El caso fue cubierto por medios de todo el mundo y se convirtió en un fenómeno viral.

Impacto turístico

Lejos de quedar como una anécdota pasajera, la restauración transformó a Borja en un inesperado destino turístico. El pueblo pasó de recibir unos 5.000 visitantes al año a superar los 40.000 en 2013, generando más de 50.000 euros destinados a obras benéficas.

Actualmente, entre 15.000 y 20.000 personas visitan cada año el santuario para ver el famoso fresco, que se encuentra protegido por una vitrina de cristal. Tras superar las críticas iniciales, Giménez recibió el apoyo de vecinos y visitantes, e incluso llegó a organizar una exposición con 28 de sus propias pinturas.

“El pueblo le estará eternamente agradecido”, expresó el alcalde Arilla, quien destacó su amor por la pintura y su dedicación a la iglesia. “Descansa en paz, Cecilia, siempre te recordaremos”, escribió.

