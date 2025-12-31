Un ingeniero se tiró de noche a nadar desde la Playa Mansa y llegó desnudo a la Isla Gorriti

FUENTE: FM Gente
Según narró FM GENTE, "el joven ingresó al agua y, en medio del nado, fijó la vista en la isla. La decisión fue impulsiva: ir hasta allí nadando. En el camino, el mar hizo lo suyo. La corriente y el oleaje le arrancaron la ropa y continuó como pudo, hasta lograr tocar tierra en Isla Gorriti, completamente desnudo".
"Ya en la isla, caminó entre la vegetación y una persona que trabaja en el lugar escuchó ruidos entre las ramas y, al iluminar con una linterna, se encontró con la escena más inesperada: un hombre desnudo frente a ella. El susto fue inmediato y le aviso a las autoridades", comentaron.
El nerviosismo de la familia
El joven había llegado el lunes 29 de diciembre a Punta del Este junto a su madre para pasar fin de año.
Cuando la mujer se enteró de lo que estaba ocurriendo, entró en un estado de nerviosismo que obligó a las autoridades de Prefectura a retirarla del lugar para no entorpecer el operativo.
Otro familiar angustiado por la noticia viajó desde Parque del Plata y manifestó que “en el camino te imaginás lo peor. Lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", señaló.
Fiscalía ordenará un pericia psiquiátrica al joven
Tras ser localizado localizado y trasladado por efectivos de Prefectura, la Fiscalía de Feria actuará en las para resolver sobre su situación y, según informó FM GENTE, se dispondrá un pase para una pericia psiquiátrica del joven.