Sociedad playa | Isla Gorriti |

Pánico y locura en el este

Un ingeniero se tiró de noche a nadar desde la Playa Mansa y llegó desnudo a la Isla Gorriti

El hombre de 32 años "vio cerca" la Isla Gorriti y se fue nadando desde la parada 16 de Playa Mansa, generando pánico y nerviosismo en la noche de Punta del Este. Fue encontrado por los moradores de la isla, entre la vegetación y sin ropa.

Joven que nadó desde la playa a la Isla Gorriti de noche.

Por Redacción Caras y Caretas

Un ingeniero informático de 32 años nadó desde la Parada 16 de la Playa Mansa hasta la Isla Gorriti desde las 20:30 de la noche del martes y generó tensión en Punta del Este debido a que pasó nadando por el canal de tránsito donde por estos días hay muchas embarcaciones.

Tras un intenso trabajo de Prefectura y el nerviosismo de su familia, el hombre llegó -sobre la medianoche- a salvo y desnudo, según dijeron los moradores de la isla que lo encontraron.

La peligrosa travesía del ingeniero

Según declaró el hombre, se metió al mar para darse un baño y como pensó que Isla Gorriti estaba "cerca", creyó que podía llegar nadando.

Según narró FM GENTE, "el joven ingresó al agua y, en medio del nado, fijó la vista en la isla. La decisión fue impulsiva: ir hasta allí nadando. En el camino, el mar hizo lo suyo. La corriente y el oleaje le arrancaron la ropa y continuó como pudo, hasta lograr tocar tierra en Isla Gorriti, completamente desnudo".

"Ya en la isla, caminó entre la vegetación y una persona que trabaja en el lugar escuchó ruidos entre las ramas y, al iluminar con una linterna, se encontró con la escena más inesperada: un hombre desnudo frente a ella. El susto fue inmediato y le aviso a las autoridades", comentaron.

El nerviosismo de la familia

El joven había llegado el lunes 29 de diciembre a Punta del Este junto a su madre para pasar fin de año.

Cuando la mujer se enteró de lo que estaba ocurriendo, entró en un estado de nerviosismo que obligó a las autoridades de Prefectura a retirarla del lugar para no entorpecer el operativo.

Otro familiar angustiado por la noticia viajó desde Parque del Plata y manifestó que “en el camino te imaginás lo peor. Lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", señaló.

Fiscalía ordenará un pericia psiquiátrica al joven

Tras ser localizado localizado y trasladado por efectivos de Prefectura, la Fiscalía de Feria actuará en las para resolver sobre su situación y, según informó FM GENTE, se dispondrá un pase para una pericia psiquiátrica del joven.

FUENTE: FM Gente

