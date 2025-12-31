Un ingeniero se tiró de noche a nadar desde la Playa Mansa y llegó desnudo a la Isla Gorriti

Según narró FM GENTE, "el joven ingresó al agua y, en medio del nado, fijó la vista en la isla. La decisión fue impulsiva: ir hasta allí nadando. En el camino, el mar hizo lo suyo. La corriente y el oleaje le arrancaron la ropa y continuó como pudo, hasta lograr tocar tierra en Isla Gorriti, completamente desnudo".

"Ya en la isla, caminó entre la vegetación y una persona que trabaja en el lugar escuchó ruidos entre las ramas y, al iluminar con una linterna, se encontró con la escena más inesperada: un hombre desnudo frente a ella. El susto fue inmediato y le aviso a las autoridades", comentaron.

Embed Fiscalía podría ordenar una pericia psiquiátrica para el joven ingeniero informático, que se fue nadando desde Parada 16 hasta la isla Gorritti, y que felizmente no le pasó nada. La zona donde pasó nadando es canal de tránsito de muchas embarcaciones. Hubo un intenso trabajo de… pic.twitter.com/97wRuwxhH2 — leo sarro press (@leosarro) December 31, 2025

El nerviosismo de la familia

El joven había llegado el lunes 29 de diciembre a Punta del Este junto a su madre para pasar fin de año.

Cuando la mujer se enteró de lo que estaba ocurriendo, entró en un estado de nerviosismo que obligó a las autoridades de Prefectura a retirarla del lugar para no entorpecer el operativo.

Otro familiar angustiado por la noticia viajó desde Parque del Plata y manifestó que “en el camino te imaginás lo peor. Lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", señaló.

Fiscalía ordenará un pericia psiquiátrica al joven

Tras ser localizado localizado y trasladado por efectivos de Prefectura, la Fiscalía de Feria actuará en las para resolver sobre su situación y, según informó FM GENTE, se dispondrá un pase para una pericia psiquiátrica del joven.